Kolesterol, diyabet, kanser ile savaşıyor! Bir porsiyon yetiyor, tam bir protein deposu! Vegan ve vejetaryenler...
Vegan ve vejetaryenler için vazgeçilmez bir seçenek! Sindirim sağlığı için birçok fayda sağlayan lif açısından zengin, kabızlık probleminin önüne geçiyor. Vücuttaki iştahı azaltan hormonların seviyelerini artırıyor, protein ve liften zengin içeriğiyle gün boyunca tüketilen kalori miktarını azaltıyor ve bu sayede kilo kaybına neden oluyor. Diyabetin önlenmesinde ve kontrolünde önemli bir faktör, kan şekeri kontrolüne yardımcı oluyor. Magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi kalp sağlığını destekleyen mineraller içeriyor, toplam kolesterolü ve "kötü" LDL kolesterolü düşürüyor. Kanser önleyici etkileri olan bu besinin faydaları say say bitmiyor...
Baharın gelmesiyle sofralarda yerini alan bezelye, lezzetinin yanında besleyici içeriğiyle de sağlığa katkı sağlıyor. Bezelyenin nişasta, protein, lif, antioksidan, vitamin ve mineralden zengin içeriğiyle sağlığa faydaları nelerdir? Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.
VEGAN VE VEJETARYENLER İÇİN MÜKEMMEL BİR SEÇENEK
Bezelye, en iyi bitkisel bazlı protein kaynaklarından biridir. 1 porsiyon (160 g) pişmiş bezelye, yaklaşık olarak 9 gram protein içerir. Zengin protein içeriği, bezelyeyi hayvansal ürünler tüketmeyenler için mükemmel bir besin seçeneği haline getirir. Yeterli miktarda protein tüketmenin, kas gücünü ve kemik sağlığını korumak için gerekli olduğu, kilo verme ve korumada önemli bir rol oynadığı unutulmamalıdır.
BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DESTEKLER
Bezelye, sindirim sağlığı için birçok fayda sağlayan lif açısından zengindir. Lif, bağırsaklardaki iyi bakterileri besler ve sağlıksız bakterilerin aşırı çoğalmasını önler.
Bu sayede, inflamatuar bağırsak hastalığı, irritabl bağırsak sendromu ve kolon kanseri gibi yaygın gastrointestinal problemlerin gelişme riskini azaltır. Bununla birlikte, bezelyedeki çözünmez lifler dışkıya hacim kazandırarak yiyecek ve atıkların sindirim sisteminden daha hızlı geçmesini sağlar ve böylece kabızlık probleminin önüne geçer.
KİLO KAYBINA DESTEK SAĞLAR
Protein, vücuttaki iştahı azaltan belirli hormonların seviyelerini artırır; lif ise sindirimi yavaşlatarak tokluk hissini destekler.
Bezelye, protein ve liften zengin içeriğiyle iştahı kontrol altında tutarak gün boyunca tüketilen kalori miktarını azaltabilir ve bu sayede kilo kaybına destek sağlayabilir.
DİYABET RİSKİNİ AZALTIR
Bezelye, diyabetin önlenmesinde ve kontrolünde önemli bir faktör olan kan şekeri kontrolüne yardımcı olduğu bilinen protein ve lif açısından zengindir. Protein ve lif, karbonhidratların emilme hızını yavaşlatarak kan şekeri seviyelerinde ani yükselmeler yerine daha yavaş ve daha istikrarlı bir artış sağlar ve kan şekeri kontrolünü kolaylaştırır.
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER
Bezelye magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi kalp sağlığını destekleyen mineraller içerir. Bu minerallerden zengin diyetler, kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü olan yüksek tansiyonun önlenmesine yardımcı olabilir.
Ayrıca, bezelye ve baklagillerin yüksek lif içeriğinin toplam kolesterolü ve "kötü" LDL kolesterolü düşürerek kalp hastalığı riskini azalttığı gösterilmiştir.
KANSER RİSKİNİ AZALTIR
Bezelye, kanser önleyici etkileri olduğu bilinen bitki bileşikleri olan saponinleri içerir. Birkaç çalışma, saponinlerin çeşitli kanser türlerini önlemeye yardımcı olabileceğini ve tümör büyümesini engelleme potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir. (Milliyet)