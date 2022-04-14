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    SağlıkKolesterol, diyabet, kanser ile savaşıyor! Bir porsiyon yetiyor, tam bir protein deposu! Vegan ve vejetaryenler...
    HaberlerSağlık Haberleri Kolesterol, diyabet, kanser ile savaşıyor! Bir porsiyon yetiyor, tam bir protein deposu! Vegan ve vejetaryenler...
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    Kolesterol, diyabet, kanser ile savaşıyor! Bir porsiyon yetiyor, tam bir protein deposu! Vegan ve vejetaryenler...

    Vegan ve vejetaryenler için vazgeçilmez bir seçenek! Sindirim sağlığı için birçok fayda sağlayan lif açısından zengin, kabızlık probleminin önüne geçiyor. Vücuttaki iştahı azaltan hormonların seviyelerini artırıyor, protein ve liften zengin içeriğiyle gün boyunca tüketilen kalori miktarını azaltıyor ve bu sayede kilo kaybına neden oluyor. Diyabetin önlenmesinde ve kontrolünde önemli bir faktör, kan şekeri kontrolüne yardımcı oluyor. Magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi kalp sağlığını destekleyen mineraller içeriyor, toplam kolesterolü ve "kötü" LDL kolesterolü düşürüyor. Kanser önleyici etkileri olan bu besinin faydaları say say bitmiyor...

    • 14 Nisan 2022 - 09:40 • Son Güncelleme:
    • 14 Nisan 2022 - 09:40 • Son Güncelleme:
    1Kolesterol, diyabet, kanser ile savaşıyor Bir porsiyon yetiyor, tam bir protein deposu Vegan ve vejetaryenler...

    Baharın gelmesiyle sofralarda yerini alan bezelye, lezzetinin yanında besleyici içeriğiyle de sağlığa katkı sağlıyor. Bezelyenin nişasta, protein, lif, antioksidan, vitamin ve mineralden zengin içeriğiyle sağlığa faydaları nelerdir? Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

    2VEGAN VE VEJETARYENLER İÇİN MÜKEMMEL BİR SEÇENEK

    VEGAN VE VEJETARYENLER İÇİN MÜKEMMEL BİR SEÇENEK

    Bezelye, en iyi bitkisel bazlı protein kaynaklarından biridir. 1 porsiyon (160 g) pişmiş bezelye, yaklaşık olarak 9 gram protein içerir. Zengin protein içeriği, bezelyeyi hayvansal ürünler tüketmeyenler için mükemmel bir besin seçeneği haline getirir. Yeterli miktarda protein tüketmenin, kas gücünü ve kemik sağlığını korumak için gerekli olduğu, kilo verme ve korumada önemli bir rol oynadığı unutulmamalıdır.

    3BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DESTEKLER

    BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DESTEKLER

    Bezelye, sindirim sağlığı için birçok fayda sağlayan lif açısından zengindir. Lif, bağırsaklardaki iyi bakterileri besler ve sağlıksız bakterilerin aşırı çoğalmasını önler.

    4Kolesterol, diyabet, kanser ile savaşıyor Bir porsiyon yetiyor, tam bir protein deposu Vegan ve vejetaryenler...

    Bu sayede, inflamatuar bağırsak hastalığı, irritabl bağırsak sendromu ve kolon kanseri gibi yaygın gastrointestinal problemlerin gelişme riskini azaltır. Bununla birlikte, bezelyedeki çözünmez lifler dışkıya hacim kazandırarak yiyecek ve atıkların sindirim sisteminden daha hızlı geçmesini sağlar ve böylece kabızlık probleminin önüne geçer.

    5KİLO KAYBINA DESTEK SAĞLAR

    KİLO KAYBINA DESTEK SAĞLAR

    Protein, vücuttaki iştahı azaltan belirli hormonların seviyelerini artırır; lif ise sindirimi yavaşlatarak tokluk hissini destekler.

    6Kolesterol, diyabet, kanser ile savaşıyor Bir porsiyon yetiyor, tam bir protein deposu Vegan ve vejetaryenler...

    Bezelye, protein ve liften zengin içeriğiyle iştahı kontrol altında tutarak gün boyunca tüketilen kalori miktarını azaltabilir ve bu sayede kilo kaybına destek sağlayabilir.

    7DİYABET RİSKİNİ AZALTIR

    DİYABET RİSKİNİ AZALTIR

    Bezelye, diyabetin önlenmesinde ve kontrolünde önemli bir faktör olan kan şekeri kontrolüne yardımcı olduğu bilinen protein ve lif açısından zengindir. Protein ve lif, karbonhidratların emilme hızını yavaşlatarak kan şekeri seviyelerinde ani yükselmeler yerine daha yavaş ve daha istikrarlı bir artış sağlar ve kan şekeri kontrolünü kolaylaştırır.

    8KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

    KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

    Bezelye magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi kalp sağlığını destekleyen mineraller içerir. Bu minerallerden zengin diyetler, kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü olan yüksek tansiyonun önlenmesine yardımcı olabilir.

    9Kolesterol, diyabet, kanser ile savaşıyor Bir porsiyon yetiyor, tam bir protein deposu Vegan ve vejetaryenler...

    Ayrıca, bezelye ve baklagillerin yüksek lif içeriğinin toplam kolesterolü ve "kötü" LDL kolesterolü düşürerek kalp hastalığı riskini azalttığı gösterilmiştir.

    10KANSER RİSKİNİ AZALTIR

    KANSER RİSKİNİ AZALTIR

    Bezelye, kanser önleyici etkileri olduğu bilinen bitki bileşikleri olan saponinleri içerir. Birkaç çalışma, saponinlerin çeşitli kanser türlerini önlemeye yardımcı olabileceğini ve tümör büyümesini engelleme potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir. (Milliyet)

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