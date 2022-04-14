Kolesterol, diyabet, kanser ile savaşıyor! Bir porsiyon yetiyor, tam bir protein deposu! Vegan ve vejetaryenler...

DİYABET RİSKİNİ AZALTIR

Bezelye, diyabetin önlenmesinde ve kontrolünde önemli bir faktör olan kan şekeri kontrolüne yardımcı olduğu bilinen protein ve lif açısından zengindir. Protein ve lif, karbonhidratların emilme hızını yavaşlatarak kan şekeri seviyelerinde ani yükselmeler yerine daha yavaş ve daha istikrarlı bir artış sağlar ve kan şekeri kontrolünü kolaylaştırır.