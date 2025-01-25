Kokusu İzmir'den Türkiye'ye yayılıyor! Tezgahta kilosu 200 lirayı buluyor

“Sezon bereketliydi”

Geçimini nergis toplayarak sağladığını ifade eden Mekatronik Mühendisliği bölümü mezunu Seyit Bura Ekti ise, “Sezon bereketliydi. Güzel nergis topladık. Festival için hazırlıklarımız devam ediyor. Toplanan nergisler İzmir, İstanbul, Ankara olmak üzere ve devamında Türkiye'nin her yerine dağılıyor. Fiyatlar çok daha iyi olabilir ama idare eder durumunda. Ben üniversiteyi bitirdim. Şu an burada çiftçilik yapıyorum” diye vurguladı.