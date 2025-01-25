Kokusu İzmir'den Türkiye'ye yayılıyor! Tezgahta kilosu 200 lirayı buluyor

Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Nergis çiçeğinin; kokusu, uzun süre dayanıklılığı ve hoş görüntüsüyle Karaburun'u simgelemekte olduğunu ifade eden Karaburun Ziraat Odası Başkanı Osman Günay, “Üreticimiz nergisi tarladan topluyor. Buradan İzmir, İstanbul, Ankara gibi çeşitli illerimize dağıtımı yapılıyor. Sulu ve susuz nergis olmak üzere iki çeşidi var. Kasım ayında sulu nergisimiz başlıyor. Yılbaşında sona eriyor. Daha sonra susuz nergisimiz başlıyor. O da 10 Mart'a kadar devam ediyor” şeklinde konuştu.