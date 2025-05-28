Kocaeli'nde mahkumlar üretti, tamamen yerli ve milli: Günde 4 bin ekmek pişirme kapasitesine sahip
Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü'nde mahkum ve hükümlüler tarafından yazılımı dahil yerli ve milli imkanlarla üretilen "döner tablalı ekmek fırını", Kırıkkale'de düzenlenen fuarda tanıtıldı. 950 parçadan oluşan ve günde 4 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olan fırın, yüzde 30 enerji tasarrufu sağlıyor.
KIRIKKALE (İHA)
• 28 Mayıs 2025 - 18:14 • Son Güncelleme:
KIRIKKALE (İHA)
• 28 Mayıs 2025 - 18:14 • Son Güncelleme: