Kocaeli'nde 'delirten ağrılar' 8 yıl boyunca hayatını kabusa çevirdi! Ameliyatla kurtulan adam taburcu olunca ilk önce çağ kebabı yiyeceğini söyledi
Kocaeli'nde yaşayan Mehmet Salim'in (48) hayatı 8 yıl boyunca yüz bölgesinde çektiği dayanılmaz ağrılar nedeniyle kabusa döndü. 13 dişini çektirmesine rağmen yanlış tanı nedeniyle ağrılarından kurtulamayan Salim'e, daha sonra İzmir'de başvurduğu hastanede halk arasında 'delirten hastalık' olarak bilinen ‘trigeminal nevralji’ teşhisi konulup, ameliyat edildi. Salim, "Ağrıdan, gözlerimi hatta ağzımı bile açamıyordum. Yolda yürürken rüzgar vurduğu zaman dişlerim ağrıyordu. Ağrı nedeniyle yemek yiyemediğim günler oluyordu. Günde 9 adet hap kullanıyordum. MS hastalığım nedeniyle rahatsızlığımın tekrarlayabileceğini söylediler. O nedenle süreç biraz uzadı. Rahatsızlığıma 'trigeminal nevralji' teşhisi konulup, ameliyat edilmemin ardından ağrılarımdan kurtuldum. Taburcu olunca, ilk olarak cağ kebabı yemek istiyorum" dedi.
Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)-
• 13 Ocak 2025 - 12:35 • Son Güncelleme:
Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)-
• 13 Ocak 2025 - 12:35 • Son Güncelleme: