Kocaeli'nde 'delirten ağrılar' 8 yıl boyunca hayatını kabusa çevirdi! Ameliyatla kurtulan adam taburcu olunca ilk önce çağ kebabı yiyeceğini söyledi

'AĞRILARINA DAYANAMAYINCA AMELİYAT OLDU'

Nazlı Salim (45) de eşi Mehmet Salim'in 17 yıldır MS hastası olduğunu belirterek, "8 senedir de trigeminal nevraljisi var. Ağrısı çok oluyor. Yeri geliyor hiç uyuyamıyor, yemek yiyemiyordu. 1 yıl önce de doktorumuzla görüşmüştük ama eşim MS olduğu için tekrarlama olasılığından çekindik. Ama ağrıya dayanamayınca eşim ameliyat olmaya karar verdi. Sağlığına kavuştu" diye konuştu.