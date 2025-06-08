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Kocaeli'nde bin bir emekle yapıyor! Dumanı Rusya'ya ulaştı, Putin'e özel davet

Kocaeli’de, Çerkes kültürünün eşsiz lezzetlerinden biri olan isli peynir, sabahlara kadar süren zahmetli üretim süreciyle dikkat çekiyor. Meyve odunu ateşinde sabırla pişirilen bu özel peynirin ünü, Kocaeli’yi aşarak yurt dışına kadar ulaşıyor. Üretici Musa Aldemir, isli peynirinin kalitesine ve geleneksel üretim yöntemine olan güvenini vurgularken, ilginç bir davette bulundu. Aldemir, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in de isli peynirini sevdiğini duyduğunu belirterek, "Putin Türkiye’ye gelirse Çerkes peynirinden ikram ederim, isterse de gönderirim. Buyursun gelsin, misafirimiz olur" dedi.

İHA
• 08 Haziran 2025 - 09:02 • Son Güncelleme:
İHA
• 08 Haziran 2025 - 09:02 • Son Güncelleme:
1Kocaelinde bin bir emekle yapıyor Dumanı Rusyaya ulaştı, Putine özel davet

Çerkes kültürünün önemli lezzetlerinden biri olan isli peynir, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Uzuntarla Mahallesi'nde geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor.

2Kocaelinde bin bir emekle yapıyor Dumanı Rusyaya ulaştı, Putine özel davet

Taze süt, doğal maya ve meyve odunlarının dumanıyla şekillenen bu özel peynir, zahmetli ve sabır isteyen bir sürecin ürünü olarak ön plana çıkıyor.

3Kocaelinde bin bir emekle yapıyor Dumanı Rusyaya ulaştı, Putine özel davet

Buharda kaynatılan süt, tuzlama ve dinlendirme aşamalarından geçirilerek sepetlerde şekil alıyor. Ardından meyve ağaçlarının odunlarıyla yakılan ocaklarda saatlerce islenerek kendine has aromasını kazanıyor.

4Kocaelinde bin bir emekle yapıyor Dumanı Rusyaya ulaştı, Putine özel davet

10 yıldır bu binbir emek isteyen geleneği yaşatan Musa Aldemir (75), annesinden devraldığı yöntemle ürettiği isli peynirleri sadece Kocaeli'de değil, İstanbul, Sakarya, Bursa ve Adana gibi illere de gönderiyor.

5Kocaelinde bin bir emekle yapıyor Dumanı Rusyaya ulaştı, Putine özel davet

İsli peynir yapımını ailesinden öğrendiğini belirten Musa Aldemir, "Eskiden annemler yapıyordu. Onlar rahmetli olduktan sonra ben yapmaya başladım. Cevizli, pul biberli-kekikli, çörek otlu ve sade isli peynirleri yapıyorum. Taze olarak da yapıyorum" dedi.

6Kocaelinde bin bir emekle yapıyor Dumanı Rusyaya ulaştı, Putine özel davet

Aldemir, isli peynirin yapım süreci hakkında da detaylı bilgiler verdi. Üretimin 140 kilogram sütle başladığını vurgulayan Aldemir, şöyle konuştu:"Sütü buharlı kazanlarda kaynatıyorum. 120 derece kaynadıktan sonra kendi suyuyla kestiriyorum. Dışarıdan peynir mayası asla kullanmıyorum. Kestirme işlemi de 15-20 dakika sürüyor. Ardından kazanlarda 2 saat dinlendiriyorum. Dinlendikten sonra sepetlere koyuyorum ve 3 kademede tuzluyorum. Sonrasında yeniden sepetlere koyuyorum ve 1,5-2 saat suyun süzülmesini bekliyorum. Ardından peynirleri ters çeviriyorum ve desenleri çıkmış oluyor. 12-14 saat dinlendirdikten sonra ocağa getiriyorum ve diziyorum. 24-48 saat arasında pişiriyorum. Kışın ısınma zor olduğu için bu süre 48 saate çıkıyor ama yazın hava sıcak olduğu için pişmesi de daha kısa oluyor."

7Kocaelinde bin bir emekle yapıyor Dumanı Rusyaya ulaştı, Putine özel davet

Peynirin yapımından ziyade isleme işlemi ve takibinin zor olduğuna dikkat çeken Musa Aldemir, "Yüksek ateşte olduğu için peynirler haşlanabilir. Sürekli kontrol etmek zorundasınız. Yarım saatte bir, bir saatte bir kontrol ediyorum. Pişirirken meyve odunu kullanıyorum. Kiraz, armut gibi meyve ağaçlarının odunlarını kullanıyorum. Gece saat 00.00 ile 01.00 aralarında peynirleri bırakıyorum, sabah yeniden takibine başlıyorum. Takibi zor" diye konuştu.

8Kocaelinde bin bir emekle yapıyor Dumanı Rusyaya ulaştı, Putine özel davet

Son olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Uzuntarla'ya davet eden Musa Aldemir, "Putin'in de isli peyniri sevdiğini duydum. Zaten Kafkasya'da yapılıyor. Putin Türkiye'ye gelirse Çerkes peynirinden ikram ederim, isterse de gönderirim. Buyursun gelsin, misafirimiz olur. Kendisini Uzuntarla'ya bekliyorum. Peynir üreticisi Şavko Levent isimli arkadaşımızın da Putin'e isli peynir gönderdiğini duymuştum. Bir de onun isli peynirlerinde Kafkas arması olur. Bu işte en eski olanlardan biridir. O da çok güzel isli peynir yapar" dedi.