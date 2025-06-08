Kocaeli'nde bin bir emekle yapıyor! Dumanı Rusya'ya ulaştı, Putin'e özel davet
Kocaeli’de, Çerkes kültürünün eşsiz lezzetlerinden biri olan isli peynir, sabahlara kadar süren zahmetli üretim süreciyle dikkat çekiyor. Meyve odunu ateşinde sabırla pişirilen bu özel peynirin ünü, Kocaeli’yi aşarak yurt dışına kadar ulaşıyor. Üretici Musa Aldemir, isli peynirinin kalitesine ve geleneksel üretim yöntemine olan güvenini vurgularken, ilginç bir davette bulundu. Aldemir, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in de isli peynirini sevdiğini duyduğunu belirterek, "Putin Türkiye’ye gelirse Çerkes peynirinden ikram ederim, isterse de gönderirim. Buyursun gelsin, misafirimiz olur" dedi.
İHA
• 08 Haziran 2025 - 09:02 • Son Güncelleme:
İHA
• 08 Haziran 2025 - 09:02 • Son Güncelleme: