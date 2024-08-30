Kocaeli'de korku dolu anlar! Otobüslerde 'Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var' mesajı panik yarattı

‘KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ’

Arkadaşlarının gelip kendisine söylediğini belirten Akyal, “Onlar geldi, ‘Mesaj geldi’ dediler. Biz de gittik mesaja baktık. En son bir mesaj daha gelmiş ‘Böyle bir mesajı ciddiye almayın’ diye. Ondan sonra rahatlamışken telefonumuzdaki uygulamaya mesaj geldi. Bu sefer istemsizce korkuyorsun böyle bir şey var mı, yok mu. Biz de sonuç olarak can taşıyoruz; ondan da korkumuz var olur mu, olmaz mı diye. Kısa bir süre içerisinde çözülmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.