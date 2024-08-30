Kocaeli'de korku dolu anlar! Otobüslerde 'Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var' mesajı panik yarattı
Kocaeli'de, belediyeye ait otobüsler ve özel halk otobüslerinde kullanılan bilgilendirme ekranlarına saat 16.20’de gelen 'Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var' mesajı paniğe neden oldu. Siber saldırı ihtimali üzerinde de durulurken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve ilgili firma yetkililerinden oluşan kriz masası kuruldu.
Nazım Özgün ERBULAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)
• 30 Ağustos 2024 - 18:41 • Son Güncelleme:
Nazım Özgün ERBULAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)
• 30 Ağustos 2024 - 18:41 • Son Güncelleme: