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GündemKocaeli'de engeller sevgiyle aşıldı: Dünürleri ile iletişim kurabilmek için işaret dili öğrendiler
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Kocaeli'de engeller sevgiyle aşıldı: Dünürleri ile iletişim kurabilmek için işaret dili öğrendiler

Kocaeli'de Birsen (57) ve Mithat (68) Birinci çifti, işitme engelli dünürleriyle daha iyi iletişim kurabilmek için işaret dili eğitimi alıyor. Birsen Birinci, "Dünürümün doğum gününde, bazı şeyleri anlamak çok hoşuma gitti. İşaret dilini en iyi şekilde öğrenmek istiyorum" dedi.

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)
• 11 Kasım 2024 - 16:36 • Son Güncelleme:
Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)
• 11 Kasım 2024 - 16:36 • Son Güncelleme:
1Kocaelide engeller sevgiyle aşıldı: Dünürleri ile iletişim kurabilmek için işaret dili öğrendiler

Birsen-Mithat Birinci çiftçi, oğullarının nişanlısının işitme engelli olan anne ve babasıyla daha iyi iletişim kurabilmek için işaret dili eğitimi almaya başladı.

2Kocaelide engeller sevgiyle aşıldı: Dünürleri ile iletişim kurabilmek için işaret dili öğrendiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nda (KO-MEK) eğitim alan çift, işaretleri doğru ve eksiksiz olarak öğrenmeye çalışıyor. Çiftten Birsen Birinci, "Oğlum, kız arkadaşıyla nişanlandı. Dünürlerim, işitme engelli. Onlarla daha iyi iletişim kurabilmek için KO-MEK'in açtığı kurslardan faydalanmak istedim.

3UZUN ZAMANDIR AKLIMDAYDI

'UZUN ZAMANDIR AKLIMDAYDI'

O zamandan beri 'Neden öğrenmiyorum' diye aklımdaydı. Ben böyle bir sebeple geliyorum ama buradaki bu gençler, 'Dolmuşta, toplu taşımada karşılaşıyoruz, etrafımızda karşılaştığımızda neden onlarla iletişim kurmayalım' diye geliyorlarmış. Bu beni daha çok etkiledi. Onlar benim amacımdan etkilendi ama ben onların bu amacından daha çok etkilendim" dedi.

4ANLAMAK ÇOK HOŞUMA GİTTİ

'ANLAMAK ÇOK HOŞUMA GİTTİ'

İşaret dilini en iyi şekilde öğrenmek istediğini belirten Birsen Birinci, "1 haftadır geliyoruz; biz de bir şeyler öğrendik. Dünürümün birkaç gün önce doğum günüydü. Onunla birlikte küçük bir kutlama yaptık. Orada mesela, bazı şeyleri anlamak benim çok hoşuma gitti. Sonuna kadar gideceğim ve kaç kurs olursa hepsine gitmek istiyorum; sonuna kadar en iyi şekilde öğrenmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

5247 KİŞİ EĞİTİM ALIYOR

247 KİŞİ EĞİTİM ALIYOR

Öte yandan şimdiye kadar 8 bin 991 kişiye Türk İşaret dili eğitimi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KO-MEK'in yeni sezonda 247 kişiyle eğitimlerine devam ettiği öğrenildi.