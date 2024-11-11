Kocaeli'de engeller sevgiyle aşıldı: Dünürleri ile iletişim kurabilmek için işaret dili öğrendiler

'UZUN ZAMANDIR AKLIMDAYDI'

O zamandan beri 'Neden öğrenmiyorum' diye aklımdaydı. Ben böyle bir sebeple geliyorum ama buradaki bu gençler, 'Dolmuşta, toplu taşımada karşılaşıyoruz, etrafımızda karşılaştığımızda neden onlarla iletişim kurmayalım' diye geliyorlarmış. Bu beni daha çok etkiledi. Onlar benim amacımdan etkilendi ama ben onların bu amacından daha çok etkilendim" dedi.