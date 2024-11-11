Kocaeli'de engeller sevgiyle aşıldı: Dünürleri ile iletişim kurabilmek için işaret dili öğrendiler
Kocaeli'de Birsen (57) ve Mithat (68) Birinci çifti, işitme engelli dünürleriyle daha iyi iletişim kurabilmek için işaret dili eğitimi alıyor. Birsen Birinci, "Dünürümün doğum gününde, bazı şeyleri anlamak çok hoşuma gitti. İşaret dilini en iyi şekilde öğrenmek istiyorum" dedi.
Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)
• 11 Kasım 2024 - 16:36 • Son Güncelleme:
Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)
• 11 Kasım 2024 - 16:36 • Son Güncelleme: