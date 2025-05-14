Kocaeli Üniversitesi'nde alarm! Rektörlük açıkladı: Fakülte binası boşaltıldı

Dolayısıyla bu son gelişmelerden sonra orayı tedbiren eğitim-öğretime kapattık. Orada 3 tane bölümümüz var. Geçici olarak 3 bölümü de diğer binalarımıza, eğitim-öğretime devam etmeleri için yerleştirdik. Çünkü eğitim-öğretim zaten 2-3 hafta sonra bitiyor. Yaz tatilinde de rektörlük olarak Güzel Sanatlar Fakültesi'ni Hereke'ye taşıma fikrimiz var. Orada bizim için bir bina yapılması planlanıyor. Bu süreçte buradaki 3 bölümümüzün sağlıklı eğitim alabilmesi için uygun bir yere yerleştirmemiz gerekiyor. Yaz tatilinde de bu işle ilgili bir çalışma yapacağız. Dolayısıyla şu an fakültemizde, kampüsümüzde eğiti öğretimle ilgili herhangi bir sorun yok. Herkes eğitim öğretimine devam ediyor" dedi.