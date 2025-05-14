Kocaeli Üniversitesi'nde alarm! Rektörlük açıkladı: Fakülte binası boşaltıldı
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bulunduğu İzmit Anıtpark Yerleşkesi'ndeki 4 katlı A Blok binası, yapısal çatlaklar nedeniyle boşaltıldı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Süreyya Temel, "Orayı tedbiren eğitim-öğretime kapattık. Orada 3 tane bölümümüz var. Geçici olarak 3 bölümü de diğer binalarımıza, eğitim-öğretime devam etmeleri için yerleştirdik" dedi.
Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
• 14 Mayıs 2025 - 14:41 • Son Güncelleme:
Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
• 14 Mayıs 2025 - 14:41 • Son Güncelleme: