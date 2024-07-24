Klima satışlarında patlama! Satışlar çok iyi ama ürün yok

MALZEME MALİYETLERİ ARTTI

PERPA Ticaret Merkezi’nde vantilatör satıcısı Muhammet Kartal, vantilatörün karaborsaya girdiğini çünkü fabrikaların malzeme vermediğini ve fiyatlara zam yaptığını söyledi. Kartal, “Bir malzeme ne kadar talep görüyorsa o kadar fiyatı şişirmek için ellerinde tutuyorlar. Bu malzemenin bir ay önce bana gelişi 600 liraydı şu an 850 lira oldu. Bir ayda ne kadar zam gelebilir” diye konuştu. “Vantilatörün ana yeri İSTOÇ ve orada fiyatlar belirleniyor” diyen Kartal, “Fiyatlar arttı. Geçen yıl 500-600 liraya aldığımız ürün, şimdi 1000 lira. Bizim maliyetimiz bir vantilatörde 850-900 lira civarı. 1000 liraya satıyoruz, kazancımız çok az. Ana yükleyiciler kazanıyor bu işte. Abartılı kâr koyan da var” şeklinde konuştu.



Beyoğlu’nda elektrikli ürünler satan bir esnaf da, “Satışlar bu sene iyi gitti, haziranda vantilatörler geldi ve o ay bitti” bilgisini verdi. Beyoğlu’nda ise 5 kanatlı bir vantilatör için 1300 lira fiyat aldık.