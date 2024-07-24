Klima satışlarında patlama! Satışlar çok iyi ama ürün yok

MÜŞTERİ MONTAJ SÜRESİNE BAKIYOR
Peki piyasada klima bulmak mümkün mü? Bazı markalarda istenilen ürünün eve gelmesi uzun sürebiliyor. Soruyu yanıtlayan Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı, “2023 yaz dönemi ile karşılaştırdığımızda klima talebinin şu an yaklaşık yüzde 12 civarında artığını söyleyebiliriz. Bu aylarda bu artışı öngördüğümüz için hazırlık yaptık, talepleri yüzde yüz karşılayabiliyoruz” ifadesini kullandı.
Baymak ise bu yıl beklenenin üzerinde talep geldiğini bu nedenle geçen yılın oldukça üzerinde satış yapıldığı bilgisini verdi. Baymak Genel Mü-dürü Ülkü Özcan, “Klima satışlarımız 2023’ün ilk yarısına kıyasla yaklaşık yüzde 30 büyümüş durumda. Yılın ikinci yarısında büyümenin artacağını öngörüyoruz” dedi. Tüketicilerin klimaları alırken, özelliklerinin dışında dikkat ettikleri bir noktanın da montaj süresi olduğunu dile getiren Özcan, “Montaj süresi, günlerce bekleyerek zaman kaybetmek istemeyen tüketicilerin satın alma tercihlerinde belirleyici oluyor. Yoğun talebi karşılayacak stratejik bir planlamayla kapasitenin de üzerine çıkarak, sadece haziran ayında, yüzde 130’luk bir montaj artışı, yani talep artışı yaşadık” diye konuştu.