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Kıyamet kapıda! Grönland benzeri görülmemiş şekilde eriyor

Bilim insanları, Grönland'ın buz tabakasının dibinde eşi benzeri görülmemiş bir erime olduğunu duyurdu. Grönland'deki erimenin küresel deniz seviyesindeki yükselmenin en önemli nedeni olduğu belirtiliyor.

• 23 Şubat 2022 - 16:08 • Son Güncelleme:
• 23 Şubat 2022 - 16:08 • Son Güncelleme:
1Kıyamet kapıda Grönland benzeri görülmemiş şekilde eriyor

Uluslararası bir ekip tarafından yapılan yeni bir araştırma, Grönland'ı kaplayan buz tabakasının hızla eridiğini ortaya koydu. Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda (PNAS) yayınlanan araştırmaya göre, buz tabakasının dibinde, yüzeyden düşen büyük miktarlardaki eriyik suyunun neden olduğu "benzeri görülmemiş" erime oranları gözlemlendi.

2DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 BARAJINDAN DAHA FAZLA ENERJİ ÜRETİYOR

DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 BARAJINDAN DAHA FAZLA ENERJİ ÜRETİYOR

Araştırmacılara göre; eriyik su düştükçe, yerçekimi potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşüyor ve bu da sonunda suyu buz tabakasının tabanında birikirken ısıtıyor. Bu süreçte, çalışma Grönland buz tabakasının dünyanın en büyük 10 hidroelektrik barajının toplamından daha fazla enerji ürettiğini buldu.

3Kıyamet kapıda Grönland benzeri görülmemiş şekilde eriyor

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmaya katılan kıdemli bilim insanı Paul Christoffersen CNN'e verdiği demeçte, "Ancak, düşen suyun ürettiği ısı elektrik üretmek için kullanılmaz. Bunun yerine buzu eritir" dedi.

4Kıyamet kapıda Grönland benzeri görülmemiş şekilde eriyor

Bununla birlikte, daha sıcak aylarda, eriyen su göllerde toplanıyor ve buz tabakasının yüzeyinde akıyor. Bu suyun bir kısmı buz tabakasının dibine akıyor, hareket ve stresle buzda oluşan çatlaklardan ve büyük kırıklardan fışkırıyor.

5Kıyamet kapıda Grönland benzeri görülmemiş şekilde eriyor

Ardından bu eriyik suyu, buz tabakasının tabanında daha fazla erimeye katkıda bulunuyor ve ayrıca daha hızlı akışı teşvik eden ve okyanusa boşaltılan buz miktarını artıran bir yağlayıcı görevi görüyor.

6Kıyamet kapıda Grönland benzeri görülmemiş şekilde eriyor

Christoffersen, tabanlarındaki buz tabakasının ve buzulların erimesini araştırırken, çalışmaların dış ısı kaynaklarına odaklandığını belirterek, "Ama gerçekten bakmadığımız şey, eriyen suyun kendisinin ürettiği ısıydı. Yüzeyde oluşan suda çok fazla enerji depolanıyor ve su düştüğünde enerjinin bir yere gitmesi gerekiyor” diye konuştu.

7KÜRESEL DENİZ SEVİYESİNİN YÜKSELMESİNDEKİ EN BÜYÜK UNSUR

KÜRESEL DENİZ SEVİYESİNİN YÜKSELMESİNDEKİ EN BÜYÜK UNSUR

Diğer taraftan çalışmanın yazarları, Grönland buz tabakasının dünyanın en büyük ikinci buz tabakası olduğunu ve şimdiden küresel deniz seviyesinin yükselmesine en büyük katkıyı yapan unsur olduğunu açıkladı.

8Kıyamet kapıda Grönland benzeri görülmemiş şekilde eriyor

Christoffersen CNN'e verdiği demeçte, Grönland'daki buzun, kar yağışının yetişebileceğinden daha hızlı yüzeyde eridiğini belirtti. Erime nedeniyle oldukça büyük bir kayıp olduğuna işaret eden Christoffersen, "Buzun önemli bir bölümünde, günde beş veya altı santimetreye kadar çıkabilen erime oranları görüyoruz” dedi.

9ERİME NASIL ÖLÇÜLDÜ

ERİME NASIL ÖLÇÜLDÜ?

Öte yandan, Cambridge araştırmacıları, bu çalışma için California Santa Cruz Üniversitesi ve Danimarka ve Grönland Jeolojik Araştırması'ndaki bilim insanlarıyla bir araya geldi.Bilim insanları, Grönland buz tabakasından büyük bir çıkış olan Mağaza Buzulu'na odaklandı. Erime oranlarını ölçmek için araştırmacılar, British Antarctic Survey'de geliştirilen, faza duyarlı radyo-yankı sondajı adı verilen ve buzun kalınlığını ölçebilecekleri bir teknik kullandılar. (ntv)

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