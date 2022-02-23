Kıyamet kapıda! Grönland benzeri görülmemiş şekilde eriyor

ERİME NASIL ÖLÇÜLDÜ?

Öte yandan, Cambridge araştırmacıları, bu çalışma için California Santa Cruz Üniversitesi ve Danimarka ve Grönland Jeolojik Araştırması'ndaki bilim insanlarıyla bir araya geldi.Bilim insanları, Grönland buz tabakasından büyük bir çıkış olan Mağaza Buzulu'na odaklandı. Erime oranlarını ölçmek için araştırmacılar, British Antarctic Survey'de geliştirilen, faza duyarlı radyo-yankı sondajı adı verilen ve buzun kalınlığını ölçebilecekleri bir teknik kullandılar. (ntv)