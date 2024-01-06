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Kıvanç Talu ve Beril Talu itiraf etti! Neden yurt dışına kaçtıkları ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyon liralık vurgun yapıp yurt dışına kaçtıkları iddia edilmişti. Dün öğle saatlerinde Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti gözaltına alındı. Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Kıvanç ve Beril Talu çifti, Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Talu çifti, savcılık ifadelerinin ardından "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 2 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan ifadeleri ortaya çıkan Talu çifti yurt dışına neden kaçtıklarını da anlattı.

• 06 Ocak 2024 - 09:12 • Son Güncelleme:
• 06 Ocak 2024 - 09:12 • Son Güncelleme:
1Kıvanç Talu ve Beril Talu itiraf etti Neden yurt dışına kaçtıkları ortaya çıktı

150 milyon liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'dan Türkiye'ye gelmelerinin ve gözaltına alınmalarının ardından "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi..

2Kıvanç Talu ve Beril Talu itiraf etti Neden yurt dışına kaçtıkları ortaya çıktı

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan işi şüpheli kendileriyle ilgili iddiaları kabul etmeyerek "Onlar bize borç para vermişlerdi.

3Kıvanç Talu ve Beril Talu itiraf etti Neden yurt dışına kaçtıkları ortaya çıktı

Tefecilik yapıyorlardı. Asıl suçlu onlar" dedi. Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

4Kıvanç Talu ve Beril Talu itiraf etti Neden yurt dışına kaçtıkları ortaya çıktı

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Kıvanç ve Beril Talu çifti, Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Talu çifti, savcılık ifadelerinin ardından "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 2 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

5Kıvanç Talu ve Beril Talu itiraf etti Neden yurt dışına kaçtıkları ortaya çıktı

Kıvanç – Beril Talu çiftinin verdiği ifadenin detayları da ortaya çıktı. İlk olarak ifadesi alınan Kıvanç Talu, reklamcılık, sunuculuk ve oyunculuk yaptığını söyleyerek, “Reklam ve sosyal medya reklamları üzerinden gelirimi kazanıyorum” dedi

6Kıvanç Talu ve Beril Talu itiraf etti Neden yurt dışına kaçtıkları ortaya çıktı

Kıvanç Talu’ya eşi Beril Talu’nun banka hesabındaki yüksek miktardaki para giriş çıkışları soruldu. Talu, eşinin 2023 Şubat ayında 10 yıldır çalıştığı şirketten zorla istifa ettirildiğini ve üzerine haksız bir borç yüklendiğini söyledi.

7Kıvanç Talu ve Beril Talu itiraf etti Neden yurt dışına kaçtıkları ortaya çıktı

Eşinin diğer insanların mağdur olmaması için borcu üstlendiğini söyleyen Talu, “Eşimin banka hesabına gelen bütün paralar, eşimin bu firma tarafından haksız şekilde işten çıkarılmasından dolayı eşimin ödemesi istenen, firma tarafından ödenmesi gereken başka şahıslara ait para ödemeleridir” dedi.

8NEDEN YURT DIŞINA ÇIKTIKLARINI AÇIKLADILAR

NEDEN YURT DIŞINA ÇIKTIKLARINI AÇIKLADILAR

Neden yurt dışına çıktığı sorulan Kıvanç Talu, “Eşimin borç aldığı insanlarla Pendik ilçesinde B.B’nin evinde yapılan toplantıda borcunu ödeyeceğini, maddi olarak zorda olduğunu ancak ödeme vadesi veremediğini söylediğini aynı evde bulunan borç para aldığı N.H isimli şahsın eşi V.H isimli şahsın eşimi bir hafta 10 gün içinde bu parayı vermezse çocuğumun okulunu bulabileceğini, Türkiye’nin her yerinde eşimi bulabileceğini söyleyerek tehdit ettiğini ertesi gün eşim bana anlattı” dedi.

9Kıvanç Talu ve Beril Talu itiraf etti Neden yurt dışına kaçtıkları ortaya çıktı

Daha sonra borç aldıkları kişiler tarafından mesajla tehdit edilmeye devam ettiklerini anlatan Talu, “Bunun üzerine ben ve eşim çocuğumuzu güvenli bir yere götürmek için yurt dışına çıkma kararı aldık. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

10Kıvanç Talu ve Beril Talu itiraf etti Neden yurt dışına kaçtıkları ortaya çıktı

Kıvanç Talu’nun ardından ifade veren Beril Talu’da suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Reklam işi yaptığını ve reklam çekimlerine başlamadan ön avans almak zorunda olduklarını söyledi. Şikayetçilerden H.G’den 40 bin lira aldığını kabul eden Beril Talu, “Bu para da ön avans bedeli olarak alındı. Ancak hangi firmaya hangi reklam işi için aldığımızı hatırlamıyorum” dedi.

11Kıvanç Talu ve Beril Talu itiraf etti Neden yurt dışına kaçtıkları ortaya çıktı

“Reklam ve prodüksiyon işleri ile alakalı yakın arkadaşlarımdan sürekli borç alırım” diyen Beril Talu, “Bana para veren insanlar yüzde 100 faizle paralarını benden geri almak koşuluyla paralarını bana verdiler. Paralarını iade etmediğim şahıslar vardır.

12Kıvanç Talu ve Beril Talu itiraf etti Neden yurt dışına kaçtıkları ortaya çıktı

Ancak sayılarını ve isimlerini hatırlamıyorum” dedi. Borç alıp geri ödemediği paranın miktarı sorulan Talu, “8 – 10 milyon arasında insanlardan alıp geri ödemediğim para bulunmaktadır” dedi.

13Kıvanç Talu ve Beril Talu itiraf etti Neden yurt dışına kaçtıkları ortaya çıktı

İstifa ettiği şirketin taşeron firmalara olan borcunu kendisinin üstlendiğini anlatan Beril Talu, “Hepsini ödeyemedim. Bu borçları ödeyebilmek için tanıdığım insanlardan borç aldım.

14Kıvanç Talu ve Beril Talu itiraf etti Neden yurt dışına kaçtıkları ortaya çıktı

Ancak işler istediğim gibi gitmedi. İşlerim iptal oldu. Bu nedenle borçlarımı ödeyemedim. Borç para aldığım ve ödeyemediğim insanlar beni tehdit etti.

15Kıvanç Talu ve Beril Talu itiraf etti Neden yurt dışına kaçtıkları ortaya çıktı

Borç ödemelerini döndüremediğimden dolayı bazı insanların parasını bu şekilde ödeyemedim” dedi. Eşinin reklam işlerinde içerik geliştirici olarak yer aldığını söyleyen Beril Talu, “Eşimin aldığım borçlarla ilgili vardır. Ancak detaylı bilmez” dedi.