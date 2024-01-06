Kıvanç Talu ve Beril Talu itiraf etti! Neden yurt dışına kaçtıkları ortaya çıktı

Kıvanç Talu’nun ardından ifade veren Beril Talu’da suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Reklam işi yaptığını ve reklam çekimlerine başlamadan ön avans almak zorunda olduklarını söyledi. Şikayetçilerden H.G’den 40 bin lira aldığını kabul eden Beril Talu, “Bu para da ön avans bedeli olarak alındı. Ancak hangi firmaya hangi reklam işi için aldığımızı hatırlamıyorum” dedi.