Kıvanç Beril Talu çifti yakalandı mı? 150 milyonluk vurgun yapan Kıvanç Beril Talu kimdir, nereli, kaç yaşındalar? Fenomen çift Kıvanç Talu Beril Talu olayı nedir?
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri çifti yakaladı. Peki, 150 milyonluk vurgun yapan Kıvanç Beril Talu kimdir, nereli, kaç yaşındalar? Fenomen çift Kıvanç Talu Beril Talu olayı nedir?
• 05 Ocak 2024 - 11:35 • Son Güncelleme:
• 05 Ocak 2024 - 11:35 • Son Güncelleme: