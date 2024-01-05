Kıvanç Beril Talu çifti yakalandı mı? 150 milyonluk vurgun yapan Kıvanç Beril Talu kimdir, nereli, kaç yaşındalar? Fenomen çift Kıvanç Talu Beril Talu olayı nedir?

Son dönemde Seçil Erzan'dan Polatlara, fenomenlere... Fenomenler dünyasında gerçekten de bu dolandırıcılık olayları ve yasa dışı yollardan para kazanmak isteyenler çok artmaya başladı. Bunu da şöyle değerlendiriyor; Bir kere halkın sevdiği bir tipleme haline geliyorlar. Aslında inandırıcılıkları artıyor. Vatandaş da şöyle bir algı oluşuyor; O kadar takipçisi var. Böyle bir yaşamı var. Bizi kesinlikle dolandırmaz.