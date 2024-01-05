Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemKıvanç Beril Talu çifti yakalandı mı? 150 milyonluk vurgun yapan Kıvanç Beril Talu kimdir, nereli, kaç yaşındalar? Fenomen çift Kıvanç Talu Beril Talu olayı nedir?
HaberlerGündem Haberleri Kıvanç Beril Talu çifti yakalandı mı? 150 milyonluk vurgun yapan Kıvanç Beril Talu kimdir, nereli, kaç yaşındalar? Fenomen çift Kıvanç Talu Beril Talu olayı nedir?
ABONE OL

Kıvanç Beril Talu çifti yakalandı mı? 150 milyonluk vurgun yapan Kıvanç Beril Talu kimdir, nereli, kaç yaşındalar? Fenomen çift Kıvanç Talu Beril Talu olayı nedir?

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri çifti yakaladı. Peki, 150 milyonluk vurgun yapan Kıvanç Beril Talu kimdir, nereli, kaç yaşındalar? Fenomen çift Kıvanç Talu Beril Talu olayı nedir?

• 05 Ocak 2024 - 11:35 • Son Güncelleme:
• 05 Ocak 2024 - 11:35 • Son Güncelleme:
1Kıvanç Beril Talu çifti yakalandı mı 150 milyonluk vurgun yapan Kıvanç Beril Talu kimdir, nereli, kaç yaşındalar Fenomen çift Kıvanç Talu Beril Talu olayı nedir

Kıvanç Beril Talu çifti yakalandı mı? Sorusuna yanıt aranıyor. Arkadaşlarını ve yakın çevresini yaklaşık 150 milyon lira dolandırıp kayıplara karışan Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı. Emniyetteki işlemleri biten çift adliyeye sevk edildi. Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Yüzlerce kişinin şikayetçi olduğu Talu çifti 6 ay sonra Türkiye’ye döndü. Gürcistan’dan Türkiye’ye 4 gün önce gelen çift havalimanında gözaltına alındı.

2FENOMEN ÇİFT KIVANÇ TALU BERİL TALU OLAYI NEDİR, SON DURUM NEDİR

FENOMEN ÇİFT KIVANÇ TALU BERİL TALU OLAYI NEDİR, SON DURUM NEDİR?

Yaklaşık 4 gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanan şüphelilere ilk olarak paraların nerede olduğu soruldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

3VAR BÖYLE DOLANDIRICILAR

"VAR BÖYLE DOLANDIRICILAR"

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ da Göksu Öngören Özgür'e konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu;

4Kıvanç Beril Talu çifti yakalandı mı 150 milyonluk vurgun yapan Kıvanç Beril Talu kimdir, nereli, kaç yaşındalar Fenomen çift Kıvanç Talu Beril Talu olayı nedir

Gerçekten de aslında var böyle tipler... Kıvanç Talu, 'Var Böyle Tipler' adıyla bir kanal açmıştı ve orada milyonlarca insana ulaşmıştı, abone yapmıştı. Böyle renkli, ilginç, komik şeyleri izleyiciyle paylaşıyordu.

5Kıvanç Beril Talu çifti yakalandı mı 150 milyonluk vurgun yapan Kıvanç Beril Talu kimdir, nereli, kaç yaşındalar Fenomen çift Kıvanç Talu Beril Talu olayı nedir

'Var Böyle Tipler', 'Var Böyle Dolandırıcılar' moduna geçtiler. Gerçekten de insanları kandırmışlar. Kolay yoldan çok para kazanmak maalesef bu tip insanlar vatandaşın duygusunu kullanıyorlar. Yatırım yapmadan, üretmeden, çalışmadan çok yüksek miktarlarda para kazanacağı algısı oluşturuyorlar.

6Kıvanç Beril Talu çifti yakalandı mı 150 milyonluk vurgun yapan Kıvanç Beril Talu kimdir, nereli, kaç yaşındalar Fenomen çift Kıvanç Talu Beril Talu olayı nedir

Son dönemde Seçil Erzan'dan Polatlara, fenomenlere... Fenomenler dünyasında gerçekten de bu dolandırıcılık olayları ve yasa dışı yollardan para kazanmak isteyenler çok artmaya başladı. Bunu da şöyle değerlendiriyor; Bir kere halkın sevdiği bir tipleme haline geliyorlar. Aslında inandırıcılıkları artıyor. Vatandaş da şöyle bir algı oluşuyor; O kadar takipçisi var. Böyle bir yaşamı var. Bizi kesinlikle dolandırmaz.

7PONZİ SİSTEMİNİ KULLANDILAR

'PONZİ SİSTEMİ'Nİ KULLANDILAR

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz da ayrıntıları aktardı; Kamuoyunda özellikle büyük bir gündem yaratmıştı. Kıvanç Talu ve Beril Talu 'Var Böyle Tipler' isimli bir kanaldan yapmış oldukları paylaşımla biliniyorlardı. 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtıkları iddia ediliyordu. Tabi şikayetler o günden bu yana her geçen gün arttı. Polis ekipleri harekete geçti.

8Kıvanç Beril Talu çifti yakalandı mı 150 milyonluk vurgun yapan Kıvanç Beril Talu kimdir, nereli, kaç yaşındalar Fenomen çift Kıvanç Talu Beril Talu olayı nedir

Son dakika bilgisi olarak aktaralım; sosyal medya fenomenleri Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındılar. Şu anda da Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri devam ediyor.

9Kıvanç Beril Talu çifti yakalandı mı 150 milyonluk vurgun yapan Kıvanç Beril Talu kimdir, nereli, kaç yaşındalar Fenomen çift Kıvanç Talu Beril Talu olayı nedir

'Ponzi Sistemi' adını sıklıkla duyduğumuz bir dolandırıcılık yöntemiydi. İşte bu yöntemi kullanarak özellikle yakın çevrelerinin paralarını kullandıkları, sonrasında ise bu paraları alarak yurt dışına kaçtıkları iddia edilmişti. Çiftin özellikle bu 'Ponzi Sistemi' ile yapmış oldukları dolandırıcılığı bir reklam işi adı altında gerçekleştirdikleri de polis ekipleri tarafından tespit edildi.

10KIVANÇ TALU KİMDİR

KIVANÇ TALU KİMDİR?

Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi. 2016 yılında tasarım direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı. Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana "Var Böyle Tipler" adlı Instagram sayfasını yönetiyor.

11BERİL TALU KİMDİR

BERİL TALU KİMDİR?

Beril Talu, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İzmir Özel Türk Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Beril Talu, çeşitli reklam ajanslarında çalıştı.