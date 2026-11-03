Kışlık hazırlayacaklar pazara koştu: Fiyatı gören şaşırdı, tezgahta tanesi 150 TL'den satılıyor
Erzincan'da kışlık hazırlıklar hız kazanırken, Erzurum'un Söğütlü köyünden getirilen dev lahanalar pazar tezgâhlarında yerini aldı. Özellikle dolma ve turşu yapmak isteyenlerin ilgi gösterdiği lahanalar, büyüklüğüne göre 100 ila 150 TL arasında satışa sunuluyor.
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Erzurum'un Söğütlü köyünden getirilerek Erzincan'da satışa sunulan lahanalar, özellikle kışlık hazırlık yapan vatandaşların ilgisini çekiyor. Geniş yaprakları ve iri gövdeleriyle dikkati çeken lahanalar, kullanım amacına göre yemeklik ve turşuluk olarak tercih ediliyor. Erzincan mutfağında önemli bir yere sahip olan sebze, özellikle lahana dolması ve ev yapımı turşu hazırlığında kullanılıyor.
Lahana satışı yapan pazar esnafı, üretim maliyetlerindeki artışa rağmen satış fiyatlarını geçen sezonla aynı seviyede tuttuklarını belirtti. Lahanaların büyüklüğüne göre 100 ila 150 lira arasında satıldığını ifade eden esnaf, vatandaşların fiyatları yüksek bulduğunu dile getirdi.
Kışlık mutfak hazırlıklarının önemli ürünlerinden biri olan lahana, Erzincan'da hem geleneksel yemeklerdeki kullanım alanı hem de turşuluk olarak değerlendirilmesiyle pazar tezgâhlarındaki yerini koruyor.