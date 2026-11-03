Kışlık hazırlayacaklar pazara koştu: Fiyatı gören şaşırdı, tezgahta tanesi 150 TL'den satılıyor

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Erzurum'un Söğütlü köyünden getirilerek Erzincan'da satışa sunulan lahanalar, özellikle kışlık hazırlık yapan vatandaşların ilgisini çekiyor. Geniş yaprakları ve iri gövdeleriyle dikkati çeken lahanalar, kullanım amacına göre yemeklik ve turşuluk olarak tercih ediliyor. Erzincan mutfağında önemli bir yere sahip olan sebze, özellikle lahana dolması ve ev yapımı turşu hazırlığında kullanılıyor.