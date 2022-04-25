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    SağlıkKısa sürede kilo verdiriyor, iştahı bıçak gibi kesiyor, metabolizmayı hızlandırıyor! Vücuttaki yağları 1 ayda yok ediyor...
    HaberlerSağlık Haberleri Kısa sürede kilo verdiriyor, iştahı bıçak gibi kesiyor, metabolizmayı hızlandırıyor! Vücuttaki yağları 1 ayda yok ediyor...
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    Kısa sürede kilo verdiriyor, iştahı bıçak gibi kesiyor, metabolizmayı hızlandırıyor! Vücuttaki yağları 1 ayda yok ediyor...

    Kısa sürede hızla zayıflatıyor, metabolizmayı hızlandırıyor, iştahı bıçak gibi kesiyor. Etkileri kanıtlandı. Vücutta depolanan fazla yağlar zamanla kronik hastalıklara zemin hazırlıyor. Düzensiz beslenme, genetik faktörler, az sıvı tüketimi ve hareketsizlik gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan fazla kilolar verilmediği takdirde kalıcı yağlanmaya sebep olabiliyor. Yapılan araştırmalara göre, bazı besinler günlük beslenme düzenine dahil edildiğinde ve günde en az yarım saat yürüyüş yapıldığında bir ay gibi kısa bir sürede kilo vermenin başlayacağını ve vücuttaki sağlıksız yağların atılabileceğini gösteriyor. Kısa sürede zayıflatan besinler hangileri? Hangi besinler iştah kesiyor ve hızla kilo verdiriyor? İşte o yiyecekler...

    • 25 Nisan 2022 - 09:57 • Son Güncelleme:
    • 25 Nisan 2022 - 09:57 • Son Güncelleme:
    1Kısa sürede kilo verdiriyor, iştahı bıçak gibi kesiyor, metabolizmayı hızlandırıyor Vücuttaki yağları 1 ayda yok ediyor...

    Uzmanlar bol bol lifli gıda tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Lifli yiyecekler tüketerek hızla zayıflayacağınız gibi aynı zamanda birçok hastalıktan da korunmuş olursunuz. Lifli gıdaların diğer önemli bir yararı da, kolesterolü düşürücü etkisini safra asitlerini bağlayarak diyetteki toplam yağ ve kolesterol alımını düşürerek, daha uzun süre tokluk hissi yaratır. Bu fonksiyonu da, bir ölçüde besin alımının azalmasını sağlar.

    2Kısa sürede kilo verdiriyor, iştahı bıçak gibi kesiyor, metabolizmayı hızlandırıyor Vücuttaki yağları 1 ayda yok ediyor...

    Yapılan araştırmalar gösteriyor ki lifli gıdalar tüketmek kolesterolü düşürdüğü için kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini %9 oranında düşürüyor.

    3Kısa sürede kilo verdiriyor, iştahı bıçak gibi kesiyor, metabolizmayı hızlandırıyor Vücuttaki yağları 1 ayda yok ediyor...

    Her gün 7 gram lif tüketmek felç geçirme riskini %7 azaltıyor. Ayrıca karmaşık diyet programları yerine günlük besinleriniz arasında ihtiyacınız kadar lifli besin eklemenin daha fazla kilo verdirdiği de araştırmacılar tarafından kanıtlanmış bir gerçek.

    4Kısa sürede kilo verdiriyor, iştahı bıçak gibi kesiyor, metabolizmayı hızlandırıyor Vücuttaki yağları 1 ayda yok ediyor...

    İşte mutlaka beslenmenizde yer vermeniz gereken lifli gıdalar…

    5ANTEP FISTIĞI

    ANTEP FISTIĞI

    6TATLI PATATES

    TATLI PATATES

    7BULGUR

    BULGUR

    8YULAF EZMESİ

    YULAF EZMESİ

    9KEPEKLİ MAKARNA

    KEPEKLİ MAKARNA

    10ENGİNAR

    ENGİNAR

    11ÇİLEK

    ÇİLEK

    12MISIR

    MISIR

    13BÖĞÜRTLEN

    BÖĞÜRTLEN

    14YUMURTA

    YUMURTA

    15BADEM

    BADEM

    16MUZ

    MUZ

    17KAKAO

    KAKAO

    18BAMYA

    BAMYA

    19KARNABAHAR

    KARNABAHAR

    20BROKOLİ

    BROKOLİ

    21PORTAKAL

    PORTAKAL

    22ACI BİBER

    ACI BİBER

    23TAM BUĞDAY

    TAM BUĞDAY

    24AYVA

    AYVA

    25AVOKADO

    AVOKADO

    26NAR

    NAR

    27ELMA

    ELMA

    28SOYA FASULYESİ

    SOYA FASULYESİ

    29ARMUT

    ARMUT

    30BEZELYE

    BEZELYE

    31HAVUÇ

    HAVUÇ

    32SİRKE

    SİRKE

    33DUT

    DUT

    34HİNDİSTAN CEVİZİ

    HİNDİSTAN CEVİZİ

    35KURU İNCİR

    KURU İNCİR

    36KABAK

    KABAK

    37BRÜKSEL LAHANASI

    BRÜKSEL LAHANASI

    38ŞALGAM

    ŞALGAM

    39SALATALIK

    SALATALIK

    40PATLICAN

    PATLICAN

    41MAYDANOZ

    MAYDANOZ

    42SODA

    SODA

    43TARÇIN

    TARÇIN

    44IHLAMUR

    IHLAMUR

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