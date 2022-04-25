Kısa sürede kilo verdiriyor, iştahı bıçak gibi kesiyor, metabolizmayı hızlandırıyor! Vücuttaki yağları 1 ayda yok ediyor...
Kısa sürede hızla zayıflatıyor, metabolizmayı hızlandırıyor, iştahı bıçak gibi kesiyor. Etkileri kanıtlandı. Vücutta depolanan fazla yağlar zamanla kronik hastalıklara zemin hazırlıyor. Düzensiz beslenme, genetik faktörler, az sıvı tüketimi ve hareketsizlik gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan fazla kilolar verilmediği takdirde kalıcı yağlanmaya sebep olabiliyor. Yapılan araştırmalara göre, bazı besinler günlük beslenme düzenine dahil edildiğinde ve günde en az yarım saat yürüyüş yapıldığında bir ay gibi kısa bir sürede kilo vermenin başlayacağını ve vücuttaki sağlıksız yağların atılabileceğini gösteriyor. Kısa sürede zayıflatan besinler hangileri? Hangi besinler iştah kesiyor ve hızla kilo verdiriyor? İşte o yiyecekler...
Uzmanlar bol bol lifli gıda tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Lifli yiyecekler tüketerek hızla zayıflayacağınız gibi aynı zamanda birçok hastalıktan da korunmuş olursunuz. Lifli gıdaların diğer önemli bir yararı da, kolesterolü düşürücü etkisini safra asitlerini bağlayarak diyetteki toplam yağ ve kolesterol alımını düşürerek, daha uzun süre tokluk hissi yaratır. Bu fonksiyonu da, bir ölçüde besin alımının azalmasını sağlar.
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki lifli gıdalar tüketmek kolesterolü düşürdüğü için kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini %9 oranında düşürüyor.
Her gün 7 gram lif tüketmek felç geçirme riskini %7 azaltıyor. Ayrıca karmaşık diyet programları yerine günlük besinleriniz arasında ihtiyacınız kadar lifli besin eklemenin daha fazla kilo verdirdiği de araştırmacılar tarafından kanıtlanmış bir gerçek.
İşte mutlaka beslenmenizde yer vermeniz gereken lifli gıdalar…