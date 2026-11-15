KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU BUGÜN BAŞLADI! Hangi araçlarda zorunlu, özel otomobilleri kapsıyor mu? İşte 2026 cezası
Kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım Pazar günü itibarıyla başladı. Şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçları kapsayan uygulama, 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek. Peki özel otomobillerde kış lastiği zorunlu mu? Hangi araçların kış lastiği takması gerekiyor, kurala uymayanlara ne kadar ceza kesilecek? İşte 2026-2027 kış lastiği uygulamasına ilişkin merak edilenler...
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Türkiye'de zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı. 15 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçların kış lastiği takması gerekiyor. Daha önce 1 Aralık'ta başlayan uygulama, geçen yıl yapılan düzenlemeyle 15 Kasım'a çekilmişti. Peki kış lastiği zorunluluğu özel otomobilleri de kapsıyor mu? Hangi araçların kış lastiği kullanması gerekiyor, kurala uymayanları ne kadar ceza bekliyor?
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU BAŞLADI MI?
Evet, 2026-2027 döneminin zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım Pazar günü başladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2025 yılında yaptığı değişiklikle uygulama süresi dört aydan beş aya çıkarılmıştı. Böylece daha önce 1 Aralık-1 Nisan arasında geçerli olan zorunluluk, 15 Kasım-15 Nisan dönemine alındı.
Bu yılki uygulama 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek.
ÖZEL OTOMOBİLLERDE KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?
Kendi otomobilini kişisel ulaşım amacıyla kullanan sürücüler için ülke genelinde genel bir kış lastiği zorunluluğu bulunmuyor.
Ancak bu durum, özel araçlarda kış lastiğinin gereksiz olduğu anlamına gelmiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü koşullarda kış lastiklerinin yol tutuşunu artırdığına dikkat çekerek hususi otomobil sahiplerine de kış lastiği kullanmalarını öneriyor.
Ayrıca şehir içindeki uygulamalara ilişkin valilik kararlarının takip edilmesi gerekiyor.
KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?
Kış lastiği kullanma zorunluluğu, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçları kapsıyor.
Bu kapsamda özellikle otobüs, minibüs, kamyon, çekici, tanker ve kamyonet türü araçların kış lastiği kullanması gerekiyor. Yolcu veya eşya taşımacılığında kullanılan ve düzenleme kapsamına giren otomobiller için de zorunluluk geçerli.
Burada belirleyici olan yalnızca aracın türü değil, hangi amaçla kullanıldığı. Kişisel ulaşımda kullanılan hususi otomobillerle taşımacılık faaliyetinde kullanılan araçlar aynı şekilde değerlendirilmiyor.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI 2026'DA KAÇ TL?
Zorunlu olduğu hâlde kış lastiği kullanmayan araçların işletenlerine 6.000 TL idari para cezası uygulanıyor.
27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7574 sayılı Kanun ile Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesi yeniden düzenlendi.
Yeni düzenlemeye göre kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçların, lastiklerini uygun hâle getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine izin verilebiliyor.
Bu nedenle uygulama kapsamındaki araç sahiplerinin yalnızca lastiklerini taktırmaları değil, lastiklerin mevzuatta belirtilen şartları karşıladığından da emin olmaları gerekiyor.
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTECEK?
15 Kasım 2026'da başlayan zorunlu kış lastiği dönemi, 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek.
Ancak illerin hava ve iklim koşulları nedeniyle yerel uygulamalarda farklılıklar olabiliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, valiliklerin kendi illerindeki kış lastiği uygulamasını belirlenen dönemin öncesinde veya sonrasında birer ay uzatabileceğini açıklamıştı.
Bu nedenle özellikle kış şartlarının daha erken başladığı veya ilkbaharda devam ettiği bölgelerde sürücülerin valilik duyurularını takip etmesi önem taşıyor.
KIŞ LASTİĞİ DÖRT TEKERE DE TAKILMALI MI?
Kış lastiğinin hangi tekerleklere takılması gerektiği aracın türüne göre değişiyor.
Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde dingiller üzerindeki lastiklerin tamamının kış lastiği olması gerekiyor. Kamyonet, minibüs ve zorunluluk kapsamındaki otomobillerde ise dört lastiğin de kış şartlarına uygun olması şart.
Seyir sırasında patlayan veya değiştirilmesi gereken bir lastiğin yerine takılan lastiğin de kış lastiği olması gerekiyor.
Mevzuata göre kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiğinin diş derinliği 4 milimetreden; kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise 1,6 milimetreden az olamıyor.
ZİNCİR TAKMAK KIŞ LASTİĞİ YERİNE GEÇER Mİ?
Araçta zincir bulundurmak veya kar yağışında zincir kullanmak, kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sürücülerin kış lastiğinin yanı sıra zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanları da araçlarında bulundurmasını tavsiye ediyor.
Öte yandan 2026 yılında değiştirilen trafik mevzuatında, karlı ve buzlu hava şartlarında güvenli seyredemeyen kamyon, çekici ve otobüslerde kar zinciri bulundurmayan veya kullanmayan sürücüler için ayrıca yaptırımlar bulunuyor.
Dolayısıyla kış lastiği ve zincir, birbirinin yerine geçen değil, kış koşullarında birlikte ihtiyaç duyulabilen iki ayrı güvenlik önlemi.
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
2026-2027 kış lastiği uygulamasının genel takvimi belli oldu.
- Başlangıç: 15 Kasım 2026 Pazar
- Bitiş: 15 Nisan 2027 Perşembe
- Uygulama süresi: 5 ay
- Genel kapsam: Şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçlar
- Kış lastiği zorunluluğuna uymamanın cezası: 6.000 TL
Hususi otomobiller için ülke genelinde genel bir zorunluluk bulunmasa da kış aylarında güvenli sürüş için uygun lastik kullanılması öneriliyor.