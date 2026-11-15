KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU BUGÜN BAŞLADI! Hangi araçlarda zorunlu, özel otomobilleri kapsıyor mu? İşte 2026 cezası

2

Evet, 2026-2027 döneminin zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım Pazar günü başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2025 yılında yaptığı değişiklikle uygulama süresi dört aydan beş aya çıkarılmıştı. Böylece daha önce 1 Aralık-1 Nisan arasında geçerli olan zorunluluk, 15 Kasım-15 Nisan dönemine alındı.

Bu yılki uygulama 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek.