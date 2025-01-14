Kış kapıda! Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Kar İstanbul'a dayandı
Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi. Bu kez kuvvetli geliyor. Sadece yüksek kesimlerde değil, şehir merkezlerinde de etkili olacak. Yeni soğuk hava dalgası Marmara'ya doğru ilerliyor. Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, önümüzdeki günlerde yurdun büyük bir bölümünde yağışlı hava hakim olacak. Özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışların büyük kısmı yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Yozgat ve Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
• 14 Ocak 2025 - 09:48 • Son Güncelleme:
• 14 Ocak 2025 - 09:48 • Son Güncelleme: