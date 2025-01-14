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Kış kapıda! Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Kar İstanbul'a dayandı

Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi. Bu kez kuvvetli geliyor. Sadece yüksek kesimlerde değil, şehir merkezlerinde de etkili olacak. Yeni soğuk hava dalgası Marmara'ya doğru ilerliyor. Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, önümüzdeki günlerde yurdun büyük bir bölümünde yağışlı hava hakim olacak. Özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışların büyük kısmı yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Yozgat ve Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

• 14 Ocak 2025 - 09:48 • Son Güncelleme:
• 14 Ocak 2025 - 09:48 • Son Güncelleme:
1Kış kapıda Meteorolojiden uyarılar peş peşe geldi Kar İstanbula dayandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, bazı bölgelerde sıcaklık sıfır derecenin altına düştü bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

2Kış kapıda Meteorolojiden uyarılar peş peşe geldi Kar İstanbula dayandı

Edirne'de etkili olan kar yağışı sebebiyle Uzunköprü ilçesinde tüm okullarda, 8 ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

3BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Balkanlardan gelen yağışlı hava yurda girdi, sıcaklıklar da azaldı.

Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar iç ve doğu kesimlerde daha da azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı tahminlere göre Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor. Sürücülere, buzlanma nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunulurken Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ riskine dikkat çekildi.

4Kış kapıda Meteorolojiden uyarılar peş peşe geldi Kar İstanbula dayandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Yozgat ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Yozgat ve Gümüşhane çevreleri ile gece saatlerinde Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

5HAVA SICAKLIĞI

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

6KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9MARMARA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Balıkesir'in batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

10EGE

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ile Denizli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

11AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile zamanla Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

12İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimleri ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Yozgat çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

13BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

14ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ARTVİN °C, 9°C

Çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

15DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı bulutlu

16GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu