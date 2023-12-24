Kirlilik balıkçıları vurdu; ağları boş dönüyorlar

10 yıldır körfezdeki balık popülasyonunda sürekli azalma gördüğünü belirten balıkçı Lütfi Evgin de "Bunda yağış, iklimin ve atıkların çoğalmasının etkisi var. Özellikle kimyasal kirlilik. Deniz temiz görünüyor ama balık için temiz değil. 10 yıl önce 10 paket ağla 20-30 kilo balığı çok rahat tutardık. Şimdilerde 2 kilo tutunca şükrediyoruz. O balıkla da ancak masrafını karşılıyorsun" dedi.