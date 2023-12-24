Kirlilik balıkçıları vurdu; ağları boş dönüyorlar
Antalya Körfezi'nde avladıkları balıklarla geçimini sağlayan balıkçılar, 10 yıl önce 30 kilo yakalarken bugünlerde 3-5 kiloyla ya da ağlar boş avdan dönmekten dertli. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu "Körfeze akan suların kenarlarında ve kıyıda kontrolsüzce kirlenme görüyoruz" derken, Antalya Balıkçı Barınağı Yeni Liman Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Cemal Talas, "Kirliliğin bazı otellerin atıklarını denize bırakmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Balık da temiz suda kalmak istiyor" dedi.
• 24 Aralık 2023 - 11:02 • Son Güncelleme:
• 24 Aralık 2023 - 11:02 • Son Güncelleme: