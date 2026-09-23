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GündemKırklareli'nde yaşatılan yüzyıllık gelenek: Taş fırında 1,5 saatte pişiriyorlar!
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Kırklareli'nde yaşatılan yüzyıllık gelenek: Taş fırında 1,5 saatte pişiriyorlar!

23.09.2026 - 14:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Soğucak köyünde yaşayan 64 yaşındaki Güllü Saykaç, yıllardır büyük bir titizlikle sürdürdüğü geleneksel yöntemlerle taş fırın ekmeği pişirmeye devam ediyor. Hazırlık aşamasından odun ateşinde pişmesine kadar her detayıyla iştah kabartan bu lezzet, doğal yapısıyla dikkat çekiyor.

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1Kırklareli'nde yaşatılan yüzyıllık gelenek: Taş fırında 1,5 saatte pişiriyorlar!

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Soğucak köyünde yaşayan Güllü Saykaç, geleneksel yöntemlerle hazırladığı taş fırın ekmeğinin, pişirme aşaması ve has lezzetiyle iştah kabartıyor.

2Kırklareli'nde yaşatılan yüzyıllık gelenek: Taş fırında 1,5 saatte pişiriyorlar!

Soğucak köyünde yaşayan 64 yaşındaki Güllü Saykaç, yıllardır sürdürdüğü ekmek yapımını taş fırında gerçekleştiriyor. Hamurun hazırlanmasından pişirme aşamasına kadar ekmeğin nasıl yapıldığını anlatan Saykaç, geleneksel yöntemlerle hazırlanan ekmeğin daha sağlıklı ve doyurucu olduğunu söyledi.

3Kırklareli'nde yaşatılan yüzyıllık gelenek: Taş fırında 1,5 saatte pişiriyorlar!

Saykaç, "Bu taş fırın ekmeğidir. Kaç somun yapacağıma bağlı ölçü tabağımla ölçerim. Ölçüye göre hamura maya, sıcak su koyarım ve güzelce yoğururum. Yoğurduktan sonra kabarmaya bırakırım. Bir saat kabardıktan sonra somunlar haline getiririm. Emekliklere yerleştiririm ve fırını yakarım. Fırını yaktıktan sonra korları temizleyip ekmekleri tek tek fırına atarım, 1 buçuk saat burada pişer ve yemeğe hazır hale gelir. Çocukluğumda annem çok seneler yapardı. Bizler bu ekmeğin ustası olalı 5-10 sene oluyor. Taş fırın ekmeğini kendi ellerimizle yaptığımız için satılan ekmeklere benzemez. Daha doyurucu, sağlıklı ve lezzetli olur" dedi.

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