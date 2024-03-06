Kiralık evlere operasyon! Bazanın içinde yakalandı

Ülkeden çıkarılmasına, ülke içinde herhangi bir araç veya binek hayvan vasıtasıyla veya yaya olarak seyahat etmesine, barınmasına, konaklamasına imkân sağlayan kişiler ile mülkiyetindeki gayrimenkulü kiralayanlara', kanunlarda ayrıca suç olarak tanımlanmayan eylemler nedeniyle tespit edilen her bir yabancı için 9 bin 94 lira olmak üzere toplam 209 bin 162 lira para cezası uygulanacağı öğrenildi.