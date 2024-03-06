Kiralık evlere operasyon! Bazanın içinde yakalandı
İstanbul'un Avcılar İlçesinde kaçak göçmenlere oda kiralayan kişilere polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar sonucunda Avrupa'ya illegal yollardan gitmek için kaçak olarak Türkiye'ye geldikleri belirlenen 23 kaçak göçmen yakalandı. Bir kaçak göçmen polis ekipleri tarafından gizlendiği baza içerisinden çıkarılarak gözaltına alındı.
DHA
• 06 Mart 2024 - 11:14 • Son Güncelleme:
DHA
• 06 Mart 2024 - 11:14 • Son Güncelleme: