Kimliksiz oy kullanılır mı? 31 Mart yerel seçiminde seçmen kağıdı zorunlu mu?
31 Mart 2024 yerel seçimlerine kısa bir süre kaldı. milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. oy kullanmaya gidecek olan milyonlarca seçmen oy kullanırken seçmen kağıdı ve kimlik gerekliliği ile ilgili soruların yanıtlarını arıyor. Peki Seçmen kağıdı olmadan oy verilebilir mi, zorunlu mu? Oy verirken kimlik gerekir mi, eski kimlik geçerli sayılıyor mu?
• 24 Mart 2024 - 09:00 • Son Güncelleme:
• 24 Mart 2024 - 09:00 • Son Güncelleme: