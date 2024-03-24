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Gündem Kimliksiz oy kullanılır mı? 31 Mart yerel seçiminde seçmen kağıdı zorunlu mu?
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Kimliksiz oy kullanılır mı? 31 Mart yerel seçiminde seçmen kağıdı zorunlu mu?

31 Mart 2024 yerel seçimlerine kısa bir süre kaldı. milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. oy kullanmaya gidecek olan milyonlarca seçmen oy kullanırken seçmen kağıdı ve kimlik gerekliliği ile ilgili soruların yanıtlarını arıyor. Peki Seçmen kağıdı olmadan oy verilebilir mi, zorunlu mu? Oy verirken kimlik gerekir mi, eski kimlik geçerli sayılıyor mu?

• 24 Mart 2024 - 09:00 • Son Güncelleme:
• 24 Mart 2024 - 09:00 • Son Güncelleme:
1 Kimliksiz oy kullanılır mı 31 Mart yerel seçiminde seçmen kağıdı zorunlu mu

Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı, oy kullanırken seçmen kağıdı zorunlu mu sorusuna yanıt aranıyor. YSK tarafından açıklanan verilerde 60 milyona yakın kişi oy kullanacak. Peki Seçmen kağıdı olmadan oy verilebilir mi, zorunlu mu? Oy verirken kimlik gerekir mi, eski kimlik geçerli sayılıyor mu?

2 Kimliksiz oy kullanılır mı 31 Mart yerel seçiminde seçmen kağıdı zorunlu mu



SEÇMEN KAĞIDI ZORUNLU MU?

Oy kullanacak vatandaşlar seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilir.

3 Kimliksiz oy kullanılır mı 31 Mart yerel seçiminde seçmen kağıdı zorunlu mu



KİMLİKSİZ OY KULLANILIR MI?

Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak. Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgeler.