Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Son uyarı geldi, iptal edilecek
Kimlik ve ehliyeti olan milyonlarca vatandaşa uyarı geldi. Yeni yıla sayılı günler kala yetkililerden son dakika uyarısı geldi. 1 Ocak 2016 düzenlemesiyle yeni tip sürücü belgeleri kullanıma alınmıştı. Alınan kararın ardından yeniden değiştirilme sürecine girildi. Değiştirme süreçleri hızla devam ederken yeni bir uyarı yapıldı. O tarihe kadar ehliyetini yenilemeyenlere büyük ceza kesilecek. Öte yandan Kimliklerini yenilemeyenler içinde dikkat çeken detay ortayaçık. Yeni kimliklerin yeni yıl ile birlikte zorunluluk alanları da genişledi. 31 Aralık 2023'e sayılı günler kala, bankalar da değişime ayak uydurdu. Artık çipli kimlik kartı olmayanlar, banka işlemlerinde sıkıntı yaşayacak.
• 12 Aralık 2023 - 09:36 • Son Güncelleme:
• 12 Aralık 2023 - 09:36 • Son Güncelleme: