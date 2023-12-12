Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Son uyarı geldi, iptal edilecek

Öte yandan Ehliyet alma yaşında değişikliğe gidiliyor. Ehliyet almak için yaş sınırını bekleyenlere önemli bir haber geldi. Değişiklikler, ehliyet alım sürecini daha erişilebilir hale getirirken trafik güvenliğine de olumlu katkılarda bulunmayı amaçlıyor.D sınıfı ehliyet almak isteyen adaylar için sevindirici bir gelişme yaşandı. Yeni düzenleme ile D sınıfı ehliyet için uygulanan yaş sınırı 26’dan 24’e düşürüldü. Bu sayede genç sürücüler, daha erken yaşta büyük araçları kullanabilme yetkisine sahip olacak.