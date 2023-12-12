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Kimlik ve ehliyette yeni dönem! Son uyarı geldi, iptal edilecek

Kimlik ve ehliyeti olan milyonlarca vatandaşa uyarı geldi. Yeni yıla sayılı günler kala yetkililerden son dakika uyarısı geldi. 1 Ocak 2016 düzenlemesiyle yeni tip sürücü belgeleri kullanıma alınmıştı. Alınan kararın ardından yeniden değiştirilme sürecine girildi. Değiştirme süreçleri hızla devam ederken yeni bir uyarı yapıldı. O tarihe kadar ehliyetini yenilemeyenlere büyük ceza kesilecek. Öte yandan Kimliklerini yenilemeyenler içinde dikkat çeken detay ortayaçık. Yeni kimliklerin yeni yıl ile birlikte zorunluluk alanları da genişledi. 31 Aralık 2023'e sayılı günler kala, bankalar da değişime ayak uydurdu. Artık çipli kimlik kartı olmayanlar, banka işlemlerinde sıkıntı yaşayacak.

• 12 Aralık 2023 - 09:36 • Son Güncelleme:
• 12 Aralık 2023 - 09:36 • Son Güncelleme:
1Kimlik ve ehliyette yeni dönem Son uyarı geldi, iptal edilecek

Kimliğinizi ve ehliyetinizi henüz yenilemediyseniz 31 Aralık 2023'e kadar vaktiniz kaldı. Eski tip nüfus cüzdanlarını kullananların elini hızlı tutması gerekiyor. Yeni kimlik kartları bir çok alanda kolaylık sağlıyor. Bankalar, güvenlik ve teknolojik avantajlar nedeniyle eski kimliklerin yerine çipli kimlik kartlarını şart koşmaya başladı.

2Kimlik ve ehliyette yeni dönem Son uyarı geldi, iptal edilecek

Yeni kimlik kartlarının getirdiği güvenlik ve teknolojik avantajlarla birlikte, bankacılık sektörü de müşteri güvenliğini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, vatandaşların çipli kimlik kartlarına geçiş yapmaları ve banka işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmeleri bekleniyor.

3Kimlik ve ehliyette yeni dönem Son uyarı geldi, iptal edilecek

Öte yandan 2016 yılında yapılan düzenleme ile birlikte yeni tip sürücü belgeleri kullanıma alınmıştı. Ehliyet değiştirme süreçleri tam gaz devam ederken yeni bir uyarı geldi. Daha önce ehliyet değiştirme süreçleri uzatılmıştı ancak yapılan son uyarı milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Yeni yıl öncesi değiştirmeyenler yandı.

42016’DAN ÖNCE EHLİYETİ OLANLAR DİKKAT İPTAL EDİLECEK

2016’DAN ÖNCE EHLİYETİ OLANLAR DİKKAT! İPTAL EDİLECEK

Daha öncesinde 2016 öncesi ehliyeti olanlar için değiştirme süreci uzatılmıştı. Yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce çıkartılan eski tip ehliyetlerin değişimi için tanınan sürenin, 31 Aralık 2022’den itibaren 2 sene daha uzatıldığı ifade edilmişti.

5Kimlik ve ehliyette yeni dönem Son uyarı geldi, iptal edilecek

T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10'uncu maddesi 'Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 5 yıl içerisinde tamamlanır.

6Kimlik ve ehliyette yeni dönem Son uyarı geldi, iptal edilecek

Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir' hükmündedir. Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uzatılmıştır” denildi.

7EHLİYET YENİLEME İŞLEMLERİNİN SON TARİHİ NE

EHLİYET YENİLEME İŞLEMLERİNİN SON TARİHİ NE?

1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip ehliyetleri değiştirmek için tanınan süre, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 sene daha uzatıldı. Buna göre, hali hazırda eski tip sürücü belgeleriyle araç kullanan şoförler, 31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyetlerini değiştirebilecek.

8Kimlik ve ehliyette yeni dönem Son uyarı geldi, iptal edilecek

Öte yandan Ehliyet alma yaşında değişikliğe gidiliyor. Ehliyet almak için yaş sınırını bekleyenlere önemli bir haber geldi. Değişiklikler, ehliyet alım sürecini daha erişilebilir hale getirirken trafik güvenliğine de olumlu katkılarda bulunmayı amaçlıyor.D sınıfı ehliyet almak isteyen adaylar için sevindirici bir gelişme yaşandı. Yeni düzenleme ile D sınıfı ehliyet için uygulanan yaş sınırı 26’dan 24’e düşürüldü. Bu sayede genç sürücüler, daha erken yaşta büyük araçları kullanabilme yetkisine sahip olacak.

9Kimlik ve ehliyette yeni dönem Son uyarı geldi, iptal edilecek

Yönetmelikte yapılan diğer önemli değişiklikler arasında, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırının 16’ya indirilmesi bulunuyor. Ayrıca, A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için yaş sınırı 18 olarak belirlendi. Bu değişiklikler, genç sürücülerin ehliyet almalarını kolaylaştırarak, trafikte daha erken yaşlarda deneyim kazanmalarına olanak tanıyor.

10Kimlik ve ehliyette yeni dönem Son uyarı geldi, iptal edilecek

Uzmanlar, bu yeni düzenlemenin, gençlerin daha erken yaşlarda sürücü eğitimi almasını teşvik edeceğini belirtiyor. Bu durum, trafik kültürünün daha erken yaşlarda gelişmesine ve trafik güvenliğinin artmasına yardımcı olabilir. Genç sürücülerin trafikte daha fazla deneyim kazanması, kazaların önlenmesine ve daha güvenli bir trafik ortamının oluşmasına katkıda bulunabilir.

11YENİ KİMLİK NASIL ALINIR

YENİ KİMLİK NASIL ALINIR?

Kimlik yenileme işlemleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün web sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından randevu alınarak gerçekleştiriliyor. Randevulu başvurularda, başvuru işlemleri daha hızlı ve kolay şekilde hallediliyor.

12Kimlik ve ehliyette yeni dönem Son uyarı geldi, iptal edilecek

Eski kimliklerin yenilenmesinin birçok faydası bulunuyor. Örneğin, çipli kimlik kartlarında biyometrik veriler (parmak izi, yüz tanıma gibi) yer alıyor. Bu sayede, kimlik doğrulama işlemleri daha güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Ayrıca, çipli kimlik kartları ile e-imza ve e-devlet hizmetlerinden daha kolay yararlanılabiliyor.