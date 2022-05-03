Kim Kardashian ve Blake Lively'den dikkat çeken kıyafetler! Met Gala 2022'ye damga vurdular!

GECENİN SÜRPRİZİ

Galanın en çok ilgi çeken konuklarından biri Blave Lively oldu. MET gecelerinin en kıdemli katılımcılarından biri olan Lively, geceye eşi Ryan Reynols ile birlikte katıldı. Ünlü oyuncunun kıyafeti de sürprizliydi.



Kırmızı halıya kabarık etekli bir kıyafet ile çıkan Lively, bir süre o şekilde poz verdi. Sonra yanına gelen iki görevlinin yardımıyla kıyafetin o kabarık eteği çıkarıldı ve geride yine uzun kuyruklu ve mavi ağırlıklı rengi olan başka bir kıyafet kaldı. Ünlü yıldızın Versace markalı bu tercihi, gecenin en çok konuşulan kıyafetlerinden biri oldu.