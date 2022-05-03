Kim Kardashian ve Blake Lively'den dikkat çeken kıyafetler! Met Gala 2022'ye damga vurdular!
New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, dün gece birbirinden ilginç ve dikkat çekici kostümlere sahne oldu. Geceye Monroe'nin ikonik elbisesini giyen Kardashian ve sürprizli kıyafetiyle Blake Lively damga vurdu.
Son iki yıldır pandemi nedeniyle sekteye uğrayan büyük buluşma, bu yıl eskisi gibi görkemli bir şekilde gerçekleşti. 2020'de tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 yüzünden iptal edilen, 2021'de de sonbaharda yapılan New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin geleneksel galası (MET Gala) dün New York'ta gerçekleşti.
"YALDIZLI CAZİBE" TEMASI
Galaya birbirinden ünlü isimler katıldı. Gösteri dünyasının ünlüleri, New York Metropolitan Müzesi'nin merdivenlerinde kameralar ve objektifler karşısına çıktı. Galanın bu yılki ana teması "Yaldızlı Cazibe" olarak belirlendi.
MET Gala 2022'nin bu yılki ana teması ABD tarihinde 19'uncu yüzyılın sonlarına uzanan bir geçmişe sahip olan Yaldızlı Çağ'ı yeniden canlandırmayı amaçlıyordu. Ünlü konuklar, aylar öncesinden hazırlanan kostümleriyle dikkat çekti.
GECENİN SÜRPRİZİ
Galanın en çok ilgi çeken konuklarından biri Blave Lively oldu. MET gecelerinin en kıdemli katılımcılarından biri olan Lively, geceye eşi Ryan Reynols ile birlikte katıldı. Ünlü oyuncunun kıyafeti de sürprizliydi.
Kırmızı halıya kabarık etekli bir kıyafet ile çıkan Lively, bir süre o şekilde poz verdi. Sonra yanına gelen iki görevlinin yardımıyla kıyafetin o kabarık eteği çıkarıldı ve geride yine uzun kuyruklu ve mavi ağırlıklı rengi olan başka bir kıyafet kaldı. Ünlü yıldızın Versace markalı bu tercihi, gecenin en çok konuşulan kıyafetlerinden biri oldu.
İKONİK ELBİSEYİ GİYDİ
Galaya damga vuran bir diğer isim ise son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Kim Kardashian oldu. Geceye sevgilisi Pete Davidson ile birlikte katılan Kardashian açık renk, dar ve pırıltılı bir kıyafet giydi.
Kardashian'ın kıyafeti, Hollywood'un efsane sarışını Marilyn Monroe'nun, 19 Mayıs 1962'de dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy'nin 45'inci doğum gününde giydiği elbisenin aynısıydı.
7,5 KİLO VERMİŞ
Elbiseye girmek için son 3 haftadır hiç şeker ile glüten yemediğini ve 7,5 kilo verdiğini söyleyen Kardashian, saçlarının rengini de sarıya çevirdi. İddialara göre; Kim Kardashian merdivenlerde fotoğraf çektirirken elbisenin orijinalini giyerken, daha sonra değiştirip elbisenin bir replikasını giydi.
Kim Kardashian, geçen ay Monroe'nun giydiği o elbisenin sergilediği Orlando'daki Ripley Müzesi'nden çıkarken görüntülenmişti. Kardashian'ın, MET Gala elbisesinin hazırlıkları için söz konusu müzeye gittiği belirtiliyor.