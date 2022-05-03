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MagazinKim Kardashian ve Blake Lively'den dikkat çeken kıyafetler! Met Gala 2022'ye damga vurdular!
HaberlerMagazin Haberleri Kim Kardashian ve Blake Lively'den dikkat çeken kıyafetler! Met Gala 2022'ye damga vurdular!
• 03 Mayıs 2022 - 13:52 • Son Güncelleme:

Kim Kardashian ve Blake Lively'den dikkat çeken kıyafetler! Met Gala 2022'ye damga vurdular!

New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, dün gece birbirinden ilginç ve dikkat çekici kostümlere sahne oldu. Geceye Monroe'nin ikonik elbisesini giyen Kardashian ve sürprizli kıyafetiyle Blake Lively damga vurdu.

• 03 Mayıs 2022 - 13:52 • Son Güncelleme:
1Kim Kardashian ve Blake Livelyden dikkat çeken kıyafetler Met Gala 2022ye damga vurdular
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Son iki yıldır pandemi nedeniyle sekteye uğrayan büyük buluşma, bu yıl eskisi gibi görkemli bir şekilde gerçekleşti. 2020'de tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 yüzünden iptal edilen, 2021'de de sonbaharda yapılan New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin geleneksel galası (MET Gala) dün New York'ta gerçekleşti.

2YALDIZLI CAZİBE TEMASI

"YALDIZLI CAZİBE" TEMASI

Galaya birbirinden ünlü isimler katıldı. Gösteri dünyasının ünlüleri, New York Metropolitan Müzesi'nin merdivenlerinde kameralar ve objektifler karşısına çıktı. Galanın bu yılki ana teması "Yaldızlı Cazibe" olarak belirlendi.

MET Gala 2022'nin bu yılki ana teması ABD tarihinde 19'uncu yüzyılın sonlarına uzanan bir geçmişe sahip olan Yaldızlı Çağ'ı yeniden canlandırmayı amaçlıyordu. Ünlü konuklar, aylar öncesinden hazırlanan kostümleriyle dikkat çekti.

3GECENİN SÜRPRİZİ

GECENİN SÜRPRİZİ

Galanın en çok ilgi çeken konuklarından biri Blave Lively oldu. MET gecelerinin en kıdemli katılımcılarından biri olan Lively, geceye eşi Ryan Reynols ile birlikte katıldı. Ünlü oyuncunun kıyafeti de sürprizliydi.

Kırmızı halıya kabarık etekli bir kıyafet ile çıkan Lively, bir süre o şekilde poz verdi. Sonra yanına gelen iki görevlinin yardımıyla kıyafetin o kabarık eteği çıkarıldı ve geride yine uzun kuyruklu ve mavi ağırlıklı rengi olan başka bir kıyafet kaldı. Ünlü yıldızın Versace markalı bu tercihi, gecenin en çok konuşulan kıyafetlerinden biri oldu.

4İKONİK ELBİSEYİ GİYDİ

İKONİK ELBİSEYİ GİYDİ

Galaya damga vuran bir diğer isim ise son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Kim Kardashian oldu. Geceye sevgilisi Pete Davidson ile birlikte katılan Kardashian açık renk, dar ve pırıltılı bir kıyafet giydi.

Kardashian'ın kıyafeti, Hollywood'un efsane sarışını Marilyn Monroe'nun, 19 Mayıs 1962'de dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy'nin 45'inci doğum gününde giydiği elbisenin aynısıydı.

5Kim Kardashian ve Blake Livelyden dikkat çeken kıyafetler Met Gala 2022ye damga vurdular

Monroe, o gece Kennedy'nin doğum günü şerefine sahnede Happy Birthday Mr. President (Mutlu yıllar bay başkan) adlı şarkıyı söylerken üzerinde o efsane elbise vardı. Marilyn Monroe'nun 1962'de giydiği o elbisenin değerinin 5 milyon dolar olduğu söyleniyor.

67,5 KİLO VERMİŞ

7,5 KİLO VERMİŞ

Elbiseye girmek için son 3 haftadır hiç şeker ile glüten yemediğini ve 7,5 kilo verdiğini söyleyen Kardashian, saçlarının rengini de sarıya çevirdi. İddialara göre; Kim Kardashian merdivenlerde fotoğraf çektirirken elbisenin orijinalini giyerken, daha sonra değiştirip elbisenin bir replikasını giydi.

Kim Kardashian, geçen ay Monroe'nun giydiği o elbisenin sergilediği Orlando'daki Ripley Müzesi'nden çıkarken görüntülenmişti. Kardashian'ın, MET Gala elbisesinin hazırlıkları için söz konusu müzeye gittiği belirtiliyor.

7Kim Kardashian ve Blake Livelyden dikkat çeken kıyafetler Met Gala 2022ye damga vurdular
8Kim Kardashian ve Blake Livelyden dikkat çeken kıyafetler Met Gala 2022ye damga vurdular

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