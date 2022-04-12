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• 12 Nisan 2022 - 12:02 • Son Güncelleme:

Kim Kardashian ile Pete Davidson'dan ilk fotoğraf geldi!

Kanye West ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay noktalayan Kim Kardashian, komedyen Pete Davidson'la yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü isim, önceki gün sevgilisiyle fotoğraflarını ilk kez Instagram'dan paylaştı

• 12 Nisan 2022 - 12:02 • Son Güncelleme:
1Kim Kardashian ile Pete Davidsondan ilk fotoğraf geldi
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Kim Kardashian, adını 'Ye' olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan rapçi Kanye West ile 8 yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Kardashian, West'ten boşandıktan sonra birlikte olduğu sevgilisi komedyen Pete Davidson'la aşkını artık sosyal medyaya taşıdı.

2AŞIKLARDAN İLK FOTOĞRAF

AŞIKLARDAN İLK FOTOĞRAF

Geçtiğimiz ay mahkeme tarafından resmen bekar ilan edilen Kim Kardashian, sevgilisiyle objektif karşısına geçti. Davidson'la çıktığı akşam yemeğinde pozlar veren ünlü yıldız, o kareleri de yaklaşık 300 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

3Kim Kardashian ile Pete Davidsondan ilk fotoğraf geldi

Çiftten Kim Kardashian, Pete Davidson'la fotoğraflarını, "Gece atıştırmalığı..." notuyla paylaştı. Mutluluğunu sergileyen Kim Kardashian'ın gönderisi 8 milyondan fazla beğeni aldı.

4İTİRAZI KABUL EDİLMEMİŞTİ

İTİRAZI KABUL EDİLMEMİŞTİ

Öte yandan evlilik sözleşmesine bağlı kalan Kim Kardashian ve Kanye West, 2 Mart'ta boşanmıştı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi, Kardashian'ın bekar ilan edilme talebini yasal olarak kabul ederken, West'in itirazını dikkate almamıştı. İkilinin, dört çocuğunun velayeti ve mal paylaşımı konusu ise henüz netleşmemişti.

514 ŞUBATTA KAMYON DOLUSU GÜL

14 ŞUBAT'TA KAMYON DOLUSU GÜL

Ünlü rapçi, ayrıca '14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kardashian'a bir kamyonet dolusu kırmızı gül göndermişti. Daha önce, "Tanrı, Kim ile yeniden bir araya gelmemi istiyor." diyerek, ailesini geri istediğini ifade eden Kanye West, 14 Şubat hediyesini de Instagram'dan yayınlamıştı. Ünlü isim, üzerinde, "Benim görüşüm gayet açık ve berrak..." yazılı olan siyah bir kamyonetin kasasındaki yüzlerce gülün fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.

6AİLEM İÇİN ÇILGINA DÖNMÜŞ DURUMDAYIM

"AİLEM İÇİN ÇILGINA DÖNMÜŞ DURUMDAYIM"

West, gönderisinde, "Bizim ilişimiz kamuya mal oldu çünkü biz tanınan insanlarız. Bazı insanlar benim çılgın olduğumu düşünebilir ama aşık olmak, çılgın olmak demektir ve ben ailem için çılgına dönmüş durumdayım." ifadelerine yer vermişti.

7KORKUYORUM

"KORKUYORUM"

Ayrıca Pete Davidson ile aşk yaşayan Kardashian'ın, Kanye West'in paylaşımlarının ardından tedirgin olduğu öğrenilmişti. İddialara göre; Kim Kardashian, Kanye West'e bu konuda bir mesaj göndermişti. Rapçi, o mesajları da sosyal medyadan yayınlamıştı.

8Kim Kardashian ile Pete Davidsondan ilk fotoğraf geldi

Paylaşılan görüntüde Kardashian'dan geldiği ileri sürülen mesajda, Kanye West'in bu açıklamaları yüzünden Davidson'ın fiziksel bir zarar göreceğinden korktuğu ifadeleri yer almıştı. Kim Kardashian, West'e, "Tehlikeli ve korkutucu bir atmosfer yaratıyorsun ve birisi Pete'e zarar verirse bu senin suçun olacak." diye yazmıştı.

9KİMSE ONA BİR ŞEY YAPMASIN

"KİMSE ONA BİR ŞEY YAPMASIN!"

West de ünlü isme, "Seni ve ailemi korumak için her şeyi yapacağım. Seni dinledim ve herkese Davidson'a fiziksel bir zarar vermemelerini söyledim." yanıtını vermişti.

Rapçi, bu mesajları yayınlamasının ardından, "Eşimin isteği üzerine kimse Pete'e bir şey yapmasın. Bu durumun üstesinden kendi başıma geleceğim." ifadelerini de yayınlamıştı.

10AŞK BİTTİ, ARKADAŞ KALMAYA KARAR VERDİLER

"AŞK BİTTİ, ARKADAŞ KALMAYA KARAR VERDİLER"

Kanye West'in bu hareketleri de bir süredir birlikte olduğu oyuncu Julia Fox ile yollarına ayırmasına da neden olmuştu. Fox'un geçtiğimiz günlerde Los Angeles'tan New York'a dönerken ağladığının görüldüğü öne sürülmüştü. People Dergisi'ne konuyla alakalı konuşan bir kaynak, "Kanye ve Julia ayrıldı. Ancak arkadaş kalmaya karar verdiler." açıklamasını yapmıştı.

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