Kim Kardashian ile Pete Davidson'dan ilk fotoğraf geldi!
Kanye West ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay noktalayan Kim Kardashian, komedyen Pete Davidson'la yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü isim, önceki gün sevgilisiyle fotoğraflarını ilk kez Instagram'dan paylaştı
Kim Kardashian, adını 'Ye' olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan rapçi Kanye West ile 8 yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Kardashian, West'ten boşandıktan sonra birlikte olduğu sevgilisi komedyen Pete Davidson'la aşkını artık sosyal medyaya taşıdı.
İTİRAZI KABUL EDİLMEMİŞTİ
Öte yandan evlilik sözleşmesine bağlı kalan Kim Kardashian ve Kanye West, 2 Mart'ta boşanmıştı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi, Kardashian'ın bekar ilan edilme talebini yasal olarak kabul ederken, West'in itirazını dikkate almamıştı. İkilinin, dört çocuğunun velayeti ve mal paylaşımı konusu ise henüz netleşmemişti.
14 ŞUBAT'TA KAMYON DOLUSU GÜL
Ünlü rapçi, ayrıca '14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kardashian'a bir kamyonet dolusu kırmızı gül göndermişti. Daha önce, "Tanrı, Kim ile yeniden bir araya gelmemi istiyor." diyerek, ailesini geri istediğini ifade eden Kanye West, 14 Şubat hediyesini de Instagram'dan yayınlamıştı. Ünlü isim, üzerinde, "Benim görüşüm gayet açık ve berrak..." yazılı olan siyah bir kamyonetin kasasındaki yüzlerce gülün fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.
Paylaşılan görüntüde Kardashian'dan geldiği ileri sürülen mesajda, Kanye West'in bu açıklamaları yüzünden Davidson'ın fiziksel bir zarar göreceğinden korktuğu ifadeleri yer almıştı. Kim Kardashian, West'e, "Tehlikeli ve korkutucu bir atmosfer yaratıyorsun ve birisi Pete'e zarar verirse bu senin suçun olacak." diye yazmıştı.
"KİMSE ONA BİR ŞEY YAPMASIN!"
West de ünlü isme, "Seni ve ailemi korumak için her şeyi yapacağım. Seni dinledim ve herkese Davidson'a fiziksel bir zarar vermemelerini söyledim." yanıtını vermişti.
Rapçi, bu mesajları yayınlamasının ardından, "Eşimin isteği üzerine kimse Pete'e bir şey yapmasın. Bu durumun üstesinden kendi başıma geleceğim." ifadelerini de yayınlamıştı.
"AŞK BİTTİ, ARKADAŞ KALMAYA KARAR VERDİLER"
Kanye West'in bu hareketleri de bir süredir birlikte olduğu oyuncu Julia Fox ile yollarına ayırmasına da neden olmuştu. Fox'un geçtiğimiz günlerde Los Angeles'tan New York'a dönerken ağladığının görüldüğü öne sürülmüştü. People Dergisi'ne konuyla alakalı konuşan bir kaynak, "Kanye ve Julia ayrıldı. Ancak arkadaş kalmaya karar verdiler." açıklamasını yapmıştı.