Kim Kardashian ile Pete Davidson'dan ilk fotoğraf geldi!

"KİMSE ONA BİR ŞEY YAPMASIN!"

West de ünlü isme, "Seni ve ailemi korumak için her şeyi yapacağım. Seni dinledim ve herkese Davidson'a fiziksel bir zarar vermemelerini söyledim." yanıtını vermişti.



Rapçi, bu mesajları yayınlamasının ardından, "Eşimin isteği üzerine kimse Pete'e bir şey yapmasın. Bu durumun üstesinden kendi başıma geleceğim." ifadelerini de yayınlamıştı.