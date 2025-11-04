GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kilosu 500 lira, et kadar değerli! Az bulunduğu için kapış kapış satılıyor

04.11.2025 - 11:30

Kaynak : İHA

Aydın'da kilosu 500 liradan satılan et kadar değerli olan bu ürün pazarlarda yoğun ilgi görüyor. Şu an az bulunması nedeniyle tezgahlarda hızla tükenen bu lezzet, vatandaşlar tarafından kapış kapış alınıyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kurulan semt pazarında çıntar satışı başladı. Yağışların ardından Çine Madran bölgesinde çıntar çıktığını belirten Osman Yaman, Koçarlı pazarında açtığı tezgahta satış yaptı.

Her yıl ilk çıntarı kendisinin pazara getirdiğini söyleyen Yaman, "Çıntar et kadar değerlidir, çok sevilir. Şu anda az olduğu için kilosunu 500 liradan satıyoruz. Genelde vatandaşlar yarım kilo alıyor" dedi.

Yaman, çıntarın köylüler tarafından yeni yeni toplanmaya başladığını, önümüzdeki günlerde ürün bollaşınca fiyatların düşmesini beklediklerini ifade etti.

Aydın’da çıntardan genellikle kavurma yapıldığını dile getiren Yaman, yüksek fiyata rağmen satışların iyi olduğunu söyledi.