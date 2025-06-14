Kilosu 10 bin lira, paket paket satıyor! Yazın gelmesiyle satışlar patladı

Son dönemde Karahindiba kahvesine olan ilgiden de bahseden Aydoğan, "Karahindiba kahvesi hem tokluk hissi veriyor hem yağ yakıyor. Aynı zamanda kabızlık problemlerine çok iyi geliyor. )Yazın en çok satılan ürünler arasında yer alıyor. Enerji verici etkisiyle bilinen ginsenge de büyük talep var. Ginseng genelde balla birlikte tüketiliyor ve az miktarda alınıyor. Kilosu 5 bin lira. Gün içinde daha enerjik hissetmenize yardımcı oluyor ve vücudun vitamin seviyesini artırıyor. Gramla satıyoruz çünkü çok az miktarı bile etkili" dedi.