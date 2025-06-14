Kilosu 10 bin lira, paket paket satıyor! Yazın gelmesiyle satışlar patladı
Yaz aylarında zayıflamak, enerji kazanmak ve sindirim sorunlarına doğal çözümler arayan vatandaşlar aktarların yolunu tutuyor. Fiyatlar cep yaksa da beyaz çaydan damla sakızına, karahindiba kahvesinden çubuk tarçına pek çok ürün yoğun ilgi görüyor. Mide problemleri yaşayanların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan damla sakızının kilosu ise 10 bin liradan satılıyor.
İHA
• 14 Haziran 2025 - 13:33 • Son Güncelleme:
İHA
• 14 Haziran 2025 - 13:33 • Son Güncelleme: