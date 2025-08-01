Kilis'e gelen herkes bu lezzeti arıyor: Hem serinletiyor hem şifa dağıtıyor!

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Bir diğer vatandaş Mustafa Tuna da, "Bu sıcak yaz günlerinde özellikle Kilis'imizin meyan şerbeti çok güzel. Selahattin ustamız bu işte bir numara. Kilis'e gelen herkese meyan kökü şerbetini ve limonatayı tavsiye ederim. Tansiyona ve birçok rahatsızlığa iyi gelir, tam bir şifa kaynağıdır" diye konuştu.