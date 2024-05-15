Kilikyalılara ait dünyanın en eski tersanesi keşfedildi!

TARİHİ DEĞİŞTİREN TERSANE

Bakanlığın destekleriyle tespit edilen çekek yeri sayısının 294'e çıktığını söyleyen Doç. Dr. Öniz, tarihi önemini şöyle anlattı: “Yaklaşık 300 gemi üretebilecek kadar büyük ve tüm altyapısıyla, yalnızca çekek yerleriyle değil, işlikleri, ibadet alanları, güvenlik kuleleri, bir kale yapısı ve buna benzer pek çok arkeolojik alt yapısıyla muhteşem bir tersane ortaya çıkartıldı. Böyle bir tersane Akdeniz'de günümüzden 2500- 3000 sene öncelerinde tarihi değiştiren, denizcilik tarihinde çok büyük adımlar atılan bir şeyi ortaya koyuyor. Bu nedir? Örneğin milattan önce 5'inci yüzyılda Salamis Deniz Savaşları yaşanmıştır. Bu 300 Spartalı filmi gibi pek çok Hollywood filmine konu olan savaşlar, Pire önlerinde Atina'da yaşandı. Bunlar Pers donanmasıyla Atinalıların yani Yunan donanmalarının yaşadığı savaştı. Perslerin kara bazlı bir toplum olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda Kilikyalılar başka çareleri olmadığı için denizci olan bir toplum. Çünkü Kilikya bölgesi dağlık, yani Alanya'dan Mersin Mezitli kıyılarına kadar o dönem için çok fazla toprağı olmayan, dağlık, madencilik, belki biraz hayvancılık yapılabilen, ama tarımın asla yapılamayacağı bir bölgeyi oluşturmaktaydı. Dolayısıyla bunlar ulaşımları deniz yoluyla sağlıyorlar. Çok iyi denizciler. Kilikyalıların başka çareleri olmadığı için çok iyi denizci olduklarını biliyoruz. Persleri milattan önce 5'inci yüzyılda mobilize edenler, Kilikyalılar. Pers gemilerinin çoğunluğu yine Kilikya kıyılarında yapıldı. Bizim bugün Kilikya'da belgelediğimiz 300 gemiyi yapabilecekleri bu tersane de Pers gemilerinin büyük bölümünün yapıldığı tersanedir diye düşünüyoruz. Bundan sonrasında Antonius ve Kleopatra'nın gemilerinin yine bu bölgede yapıldığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.