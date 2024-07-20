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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü! Yıllardır saklanıyor, işte devleti alarma geçiren belgeler

Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmün önüne geçmek, Ada'da barış ve huzuru tesis etmek için Türk Silahlı Kuvvetlerince 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlatılması ve yapılacaklara ilişkin kararnameler, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında muhafaza ediliyor. Kararnamelerde genel alarm sisteminin devreye alınması ve genel seferberlik ilan edilmesi gibi detaylar dikkati çekiyor.

AA
• 20 Temmuz 2024 - 07:30 • Son Güncelleme:
AA
• 20 Temmuz 2024 - 07:30 • Son Güncelleme:
1Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü Yıllardır saklanıyor, işte devleti alarma geçiren belgeler

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığındaki bilgilere göre, arşivlerde saklanan belgelerde Rumların, 1963-1974 yıllarındaki 11 yıllık süreçte Kıbrıslı Türklere uyguladıkları baskı, zulüm ve ambargonun yanı sıra barış harekatına giden sürecin detayları yer alıyor.

2Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü Yıllardır saklanıyor, işte devleti alarma geçiren belgeler

Rumların, Kıbrıs Türklerine uyguladığı mezalime ilişkin detaylar, 11 Ağustos 1964'te dönemin başbakanına iletilen bir raporda ayrıntılarıyla aktarılıyor.

3Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü Yıllardır saklanıyor, işte devleti alarma geçiren belgeler

Raporda, adada yaşananlara ilişkin, "Rumların Türk köylerine ateş açtığı, Poli ve Baf köyünde yiyecek kalmadığı, erzak götüren tır şoförünün şehit edilerek engellendiği, Lefkoşa'nın Baf kapısında Rumların susturucu takılı silahlarla Türk mevzilerine ateş ettiği" gibi bilgiler öne çıkıyor.

4Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü Yıllardır saklanıyor, işte devleti alarma geçiren belgeler

Raporda ayrıca Türklere ait iş yerlerinin Rumlarca yakılması, Kızılayın Türk köylerine gönderdiği yiyecek maddelerinin kullanılamaz hale getirilip geri çevrilmesi gibi adadaki kaosu anlatan diğer detaylar da yer alıyor.

5Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü Yıllardır saklanıyor, işte devleti alarma geçiren belgeler

Türkiye, Kıbrıs'ta dozu gittikçe artan insanlık dışı katliamlar karşısında 20 Temmuz 1974'te garantör devlet olarak müdahale hakkını kullandı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Barış Harekatı'na, karadan, denizden ve havadan başladı.

6Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü Yıllardır saklanıyor, işte devleti alarma geçiren belgeler

Harekattan bir gün önce, 19 Temmuz 1974'te yayımlanan Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ve Bakanlar Kurulu üyelerinin imzaladığı kararnamede, şu ifadelere yer verildi:

7Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü Yıllardır saklanıyor, işte devleti alarma geçiren belgeler

"Kıbrıs'ta son gelişmeler nedeniyle, Büyük Millet Meclisinin 17.11.1967 tarihli ve 148 sayılı kararında verilen müsaade ile Garanti Antlaşması'nın 3'üncü maddesi ve Birleşmiş Milletler Yasası'nın 51'inci maddesi gereğince meşru savunma hakkını kullanmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kıbrıs'a karşı fiili müdahalede bulunulmasına ve Yunanistan'ın bir tecavüzü halinde bu devlete karşı da harekata geçilmesine emir verme, konusunda Başbakanın yetkili kılınması Bakanlar Kurulunca 19 Temmuz 1974 günü kararlaştırılmıştır."

8Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü Yıllardır saklanıyor, işte devleti alarma geçiren belgeler

Aynı gün yayımlanan bir başka kararnamede ise Kıbrıs'ta gelişen olayların zorladığı durum nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş hazırlığına daha ileri imkanlar sağlanması amacıyla 19 Temmuz 1974 günü saat 00.01'den itibaren resmi alarm sistemine ait basit, takviyeli ve genel alarmların bütün tedbirleriyle Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülecek zamanlarda yürürlüğe konulması kararlaştırıldı.

9Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü Yıllardır saklanıyor, işte devleti alarma geçiren belgeler

Harekatın başladığı 20 Temmuz 1974'te yayımlanan kararname ile Kıbrıs'ta gelişen olaylar sonucu savaşı gerektiren bir durumun baş göstermesi nedeniyle harekatın devamında doğması muhtemel ihtiyaçları karşılamak amacıyla "genel seferberlik ilanı"na, harekatın başlangıcında personel ihtiyacının Milli Alarm Sistemi Talimatı gereğince,

10Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü Yıllardır saklanıyor, işte devleti alarma geçiren belgeler

Genelkurmay Başkanlığının emirleriyle uygulanacak özel çağrı planlarına göre sağlanmasına, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunun lüzum görülecek maddelerinin Genelkurmay Başkanlığınca verilecek emirlerle yürürlüğe konulmasına karar verildi.

11Türkiye Cumhuriyeti garantör olarak devreye girdi

Türkiye Cumhuriyeti "garantör" olarak devreye girdi

Türkiye, 20 Temmuz 1974'te garantör devlet olarak müdahale hakkını kullandı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Barış Harekatı'na başladı.

12Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü Yıllardır saklanıyor, işte devleti alarma geçiren belgeler

Birleşmiş Milletlerin çağrısı üzerine 22 Temmuz 1974'te ateşkes sağlandı ve çatışmalar durdu.

13Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü Yıllardır saklanıyor, işte devleti alarma geçiren belgeler

Kıbrıs adasındaki taraflar arasında 25 Temmuz 1974'te "Cenevre Görüşmeleri" başladı. Yunanistan ve Rum tarafının, istekleri kabul etmemesi ve adadaki Türk halkına karşı katliam yapma ihtimalleri ikinci harekatı zorunlu hale getirdi.

14Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü Yıllardır saklanıyor, işte devleti alarma geçiren belgeler

Bu kapsamda, "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla 14 Ağustos 1974'teki "İkinci Kıbrıs Barış Harekatı" ile adaya barış ve huzur getirildi.

15Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü Yıllardır saklanıyor, işte devleti alarma geçiren belgeler

Türk Silahlı Kuvvetleri harekat süresince, 498 Mehmetçik ve Kıbrıslı 786 mücahidi şehit verdi.