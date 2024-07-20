Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü! Yıllardır saklanıyor, işte devleti alarma geçiren belgeler
Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmün önüne geçmek, Ada'da barış ve huzuru tesis etmek için Türk Silahlı Kuvvetlerince 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlatılması ve yapılacaklara ilişkin kararnameler, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında muhafaza ediliyor. Kararnamelerde genel alarm sisteminin devreye alınması ve genel seferberlik ilan edilmesi gibi detaylar dikkati çekiyor.
AA
• 20 Temmuz 2024 - 07:30 • Son Güncelleme:
AA
• 20 Temmuz 2024 - 07:30 • Son Güncelleme: