Kerim Tekin'in vefatıyla ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şoke etti!

O GERÇEĞİ AÇIKLADI

2.Sayfa'ya katılan şarkıcı Tayfun Duygulu, yakın dostu Kerim Tekin ile ilgili o gerçeği yıllar sonra açıkladı.



Tayfun Duygulu, sözü ve bestesi kendisine ait, Kerim Tekin'in okuduğu 'Kar Beyaz' adlı şarkının hikayesini anlatırken şaşırtan bir gerçeği de açıkladı.