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MagazinKerim Tekin'in vefatıyla ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şoke etti!
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• 01 Mart 2022 - 14:06 • Son Güncelleme:

Kerim Tekin'in vefatıyla ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şoke etti!

Ünlü şarkıcı Tayfun Duygulu,2.sayfa programına katıldı.Duygulu, rahmetli Kerim Tekin hakkında flaş bir itirafta bulundu. Kerim Tekin'in ölümüyle ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı.

• 01 Mart 2022 - 14:06 • Son Güncelleme:
1Kerim Tekinin vefatıyla ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şoke etti
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27 Haziran 1998 tarihinde bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kerim Tekin, genç yaşta büyük başarılara imza atmış 90'lı yıllara damgasını vuran iki albüm çıkarmıştı.Vefatının üstünden 23 yıl geçmesine rağmen unutulmayan Kerim Tekin hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

2O GERÇEĞİ AÇIKLADI

O GERÇEĞİ AÇIKLADI

2.Sayfa'ya katılan şarkıcı Tayfun Duygulu, yakın dostu Kerim Tekin ile ilgili o gerçeği yıllar sonra açıkladı.

Tayfun Duygulu, sözü ve bestesi kendisine ait, Kerim Tekin'in okuduğu 'Kar Beyaz' adlı şarkının hikayesini anlatırken şaşırtan bir gerçeği de açıkladı.

3TRAFİK KAZASINDA ÖLECEĞİM

"TRAFİK KAZASINDA ÖLECEĞİM"

Duygulu, "Kerim Tekin bize hep 'Ben trafik kazasında öleceğim, albüm belki çok satar' derdi.

4NİYE BÖYLE BİR PARÇA YAPTIN

"NİYE BÖYLE BİR PARÇA YAPTIN?"

Vefatı sonrası Kerim'in annesi bana, 'Oğluma niye böyle bir parça yaptın?' dedi.

1997'de bu şarkıyı seslendiren Kerim Tekin, 27 Haziran 1998 tarihinde bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

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