• 22 Şubat 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
Keremcem'den hararetli konuşma! "Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz!"
'Maske Kimsin Sen?' adlı yarışmada boy gösteren şarkıcı Keremcem, önceki akşam esmer bir güzelle Arnavutköy'de görüntülendi. Baş başa yemek yiyen ikiliden ünlü isim, bir ara kalkıp hararetli bir telefon konuşması yaptı. Keremcem'in "Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz" diyerek telefonu kapatması akıllara eski aşkı İranlı Gazel'i getirdi.
• 22 Şubat 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
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Şarkıcı ve oyuncu Keremcem, önceki akşam esmer bir güzelle Arnavutköy'de yemekteydi. Baş başa yemek yiyen ikili, bir ara aşka geldi.
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Sonrasında kendilerini görüntüleyen magazin muhabirlerini aldırmayan yakışıklı oyuncu ve gizemli kız arkadaşı, arkalarını dönerek sohbete devam etti.
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Keremcem bir ara masadan kalkarak, mekanda hararetli bir telefon konuşması yaptı. Oyuncu, "Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz. Giderayak bunları yapmayacaktın" diyerek telefonu kapattı.
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