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MagazinKeremcem'den hararetli konuşma! "Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz!"
HaberlerMagazin Haberleri Keremcem'den hararetli konuşma! "Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz!"
• 22 Şubat 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:

Keremcem'den hararetli konuşma! "Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz!"

'Maske Kimsin Sen?' adlı yarışmada boy gösteren şarkıcı Keremcem, önceki akşam esmer bir güzelle Arnavutköy'de görüntülendi. Baş başa yemek yiyen ikiliden ünlü isim, bir ara kalkıp hararetli bir telefon konuşması yaptı. Keremcem'in "Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz" diyerek telefonu kapatması akıllara eski aşkı İranlı Gazel'i getirdi.

• 22 Şubat 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
1Keremcemden hararetli konuşma Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz
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Şarkıcı ve oyuncu Keremcem, önceki akşam esmer bir güzelle Arnavutköy'de yemekteydi. Baş başa yemek yiyen ikili, bir ara aşka geldi.

2Keremcemden hararetli konuşma Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz

Esmer güzel, 44 yaşındaki oyuncunun saçlarını okşayarak sevgi gösterisinde bulundu. Ardından da Keremcem’in uzayan saçlarını toplayıp tepeden bağladı.

3Keremcemden hararetli konuşma Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz

Son olarak 'Kimse Bilmez' adlı dizide rol alan Keremcem ve sevgilisine daha sonra arkadaşları da katıldı. Uzun bir sohbetin ardından ikili, art arda patlayan flaşlar karşısında şoke oldu.

4Keremcemden hararetli konuşma Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz

Sonrasında kendilerini görüntüleyen magazin muhabirlerini aldırmayan yakışıklı oyuncu ve gizemli kız arkadaşı, arkalarını dönerek sohbete devam etti.

5Keremcemden hararetli konuşma Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz

Keremcem bir ara masadan kalkarak, mekanda hararetli bir telefon konuşması yaptı. Oyuncu, "Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz. Giderayak bunları yapmayacaktın" diyerek telefonu kapattı.

6Keremcemden hararetli konuşma Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz

Oyuncu ve şarkıcının, arkadaşlarının yanından kalkarak yaptığı bu hararetli konuşması akıllara eski aşkı İranlı Gazel'ı getirdi.

Hüseyin Altun/Milliyet

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