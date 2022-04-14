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MagazinKenan Çoban oğlunu paylaştı, yorum yağdı: Bu çocuk Abdülhey olarak doğmuş
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• 14 Nisan 2022 - 17:05 • Son Güncelleme:

Kenan Çoban oğlunu paylaştı, yorum yağdı: Bu çocuk Abdülhey olarak doğmuş

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Abdülhey karakterini canlandıran Kenan Çoban, oğlu ile çekildiği kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor. Çoban'ın takipçileri "Çocuk direkt Abdülhey olarak doğmuş" gibi yorumlarda bulundu. İşte Kenan Çoban'ın oğlu...

• 14 Nisan 2022 - 17:05 • Son Güncelleme:
1Kenan Çoban oğlunu paylaştı, yorum yağdı: Bu çocuk Abdülhey olarak doğmuş
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Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından olan Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Abdülhey karakteri ile izleyici karşısına çıkan Kenan Çoban, sosyal medya paylaşımı ile adından ettirdi. Kenan Çoban, oğlu ile çekildiği kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

2Kenan Çoban oğlunu paylaştı, yorum yağdı: Bu çocuk Abdülhey olarak doğmuş

Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşımda oğlunun ünlü oyuncuya benzerliği dikkat çekti.

3Kenan Çoban oğlunu paylaştı, yorum yağdı: Bu çocuk Abdülhey olarak doğmuş

Son olarak ATV'de ekrana getirilmiş olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Çoban'ın fotoğrafına, "Çocuk direkt 'Abdülhey' olarak doğmuş!" ve "Aynı babasının oğlu..." şeklinde yorumlar yapıldı.

4İKİ KEZ EVLENDİ

İKİ KEZ EVLENDİ

Öte yandan Kenan Çoban, ilk evliliğini 2011 yılında Dilek Özkan ile gerçekleştirmişti. Ancak Çoban, 5 ay evli kaldığı Özkan'a tazminat davası açarak düğün masraflarını geri istemişti

5Kenan Çoban oğlunu paylaştı, yorum yağdı: Bu çocuk Abdülhey olarak doğmuş

Kenan Çoban, 2017'de de Helin Nazlı Çoban ile nikah masasına oturmuştu. Eşiyle mutlu bir evlilik sürdüren Çoban, sosyal medya hesabından sık sık ailesiyle geçirdiği keyifli anlarını paylaşıyor.

6Kenan Çoban oğlunu paylaştı, yorum yağdı: Bu çocuk Abdülhey olarak doğmuş

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