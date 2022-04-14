Kenan Çoban oğlunu paylaştı, yorum yağdı: Bu çocuk Abdülhey olarak doğmuş

Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından olan Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Abdülhey karakteri ile izleyici karşısına çıkan Kenan Çoban, sosyal medya paylaşımı ile adından ettirdi. Kenan Çoban, oğlu ile çekildiği kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.