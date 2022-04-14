• 14 Nisan 2022 - 17:05 • Son Güncelleme:
Kenan Çoban oğlunu paylaştı, yorum yağdı: Bu çocuk Abdülhey olarak doğmuş
Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Abdülhey karakterini canlandıran Kenan Çoban, oğlu ile çekildiği kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor. Çoban'ın takipçileri "Çocuk direkt Abdülhey olarak doğmuş" gibi yorumlarda bulundu. İşte Kenan Çoban'ın oğlu...
• 14 Nisan 2022 - 17:05 • Son Güncelleme:
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Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından olan Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Abdülhey karakteri ile izleyici karşısına çıkan Kenan Çoban, sosyal medya paylaşımı ile adından ettirdi. Kenan Çoban, oğlu ile çekildiği kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.
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Son olarak ATV'de ekrana getirilmiş olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Çoban'ın fotoğrafına, "Çocuk direkt 'Abdülhey' olarak doğmuş!" ve "Aynı babasının oğlu..." şeklinde yorumlar yapıldı.
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