Kemeraltı'ndan tek başına Amerika, Tayland, Kamboçya dahil birçok ülkeye üretim yapıyor! 'Hiç kendi mesleğimi yapmadım'
İnan Yıldırım yok olmaya yüz tutmuş mesleklerden birini yapıyor. İzmir Kemeraltı'nda tek başına çalışan Yıldırım 4 yıl okuyup eğitimini aldığı mesleği hiç yapmadığını dile getirerek, "Hiç görmediğim ülkelere siparişler yapıyorum. Çocukluğumda da çok hevesliydim. İnsanların bakır işlerinde 'İnan yapar, ona gidin' demeleri çok mutlu ediyor. İki oğlum var, birinin bu işi yapmasını çok istiyorum" diye konuştu.
DHA
• 07 Ağustos 2024 - 11:02 • Son Güncelleme:
DHA
• 07 Ağustos 2024 - 11:02 • Son Güncelleme: