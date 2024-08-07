Kemeraltı'ndan tek başına Amerika, Tayland, Kamboçya dahil birçok ülkeye üretim yapıyor! 'Hiç kendi mesleğimi yapmadım'

Artık bakır ustası yetişmediğini ve tek kaldığını belirten Yıldırım, "Eskiden, Kemeraltı'ndaki bakırcılar çarşısında tokmak sesinden konuşanların sesleri duyulmazdı. Ancak şimdi burada bir ben kaldım. Ülkede de sayılı sayıda var. En büyük avantajım, işimi çok severek yapıyorum. Ömrüm yetinceye kadar ya da 60-70 yaşına kadar devam etmek istiyorum. İlçe belediyelerinden ve Büyükşehir Belediyesi'nin halk eğitim merkezlerinde eğitim vermem için öneri de bulundular. "Elimden geldiği kadar üstüme düşeni yaparım" dedim. Şu an 48 yaşındayım, Allah bana ömür verdiği sürece ya da 60-70 yaşına kadar işime devam etmek isterim" diye konuştu.