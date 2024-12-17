Keçi kılından yapılan asırlık ayakkabılar Urartuların yöresel motifleriyle birleşiyor! Reşik ayakkabılarına yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi
Van'da 20 metrekarelik atölyesinde 37 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Mecit Emen (56), geçmişi bir asır öncesine dayanan, keçi kılından yapılan, Urartuların ve yöresel motiflerle süslenen 'reşik' adlı yöresel ayakkabıların üretimini yapıp yurt içine ve yurt dışına satıyor. Emen, unutulmaya yüz tutmuş reşik ayakkabıların ter, kaşıntı, mantar, koku yapmadığını ve su geçirmediğini bu nedenle de birçok Avrupa ülkesinden sipariş aldığını söyledi.
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
• 17 Aralık 2024 - 10:12 • Son Güncelleme:
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
• 17 Aralık 2024 - 10:12 • Son Güncelleme: