Keçi kılından yapılan asırlık ayakkabılar Urartuların yöresel motifleriyle birleşiyor! Reşik ayakkabılarına yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi

Reşiki Bahçesaray'da yaşayan bir kadın tanıdığımızın taban kısmını yapmamız için bize getirmesi ile işe başlamıştık ve yıllar içerisinde de üretmeyi sürdürdük. Şu an için İsviçre, Avusturalya ve Almanya'dan siparişler alıyoruz. Burada 4 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Talep istediğimiz gibi olmasa da günümüz koşullarında iyi gidiyor diyebiliriz. Urartu ve yöresel motifleri kullanıyoruz" dedi.