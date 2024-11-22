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Keçe mesleğinin son temsilcisi: 40 yıldır el emeği göz nuru keçeler üretiyor

Kahramanmaraş'ta keçe ustası, 40 yıldır el emeği göz nuru keçeler üretiyor.

• 22 Kasım 2024 - 14:02 • Son Güncelleme:
• 22 Kasım 2024 - 14:02 • Son Güncelleme:
1Keçe mesleğinin son temsilcisi: 40 yıldır el emeği göz nuru keçeler üretiyor

Tarihi Kalaycılar Çarşısı'nda keçe sanatını sürdüren 2 çocuk babası Hayri Geceyatar (58), keçe sanatının son temsilcisi olduğunu söyledi.

2Keçe mesleğinin son temsilcisi: 40 yıldır el emeği göz nuru keçeler üretiyor

Geceyatar," Keçe sanatının son temsilcisi olarak mesleğimi sürdürmeye devam ediyorum ve el emeği göz nuru ürünleri müşterilerinin beğenisine sunuyorum" dedi.

3Keçe mesleğinin son temsilcisi: 40 yıldır el emeği göz nuru keçeler üretiyor

Keçe sanatının yok olmaya yüz tuttuğunu söyleyen Geceyatar, "Keçe sanatı asırlardır devam eden bir gelenek. Artık keçe sanatı unutulmaya yüz tuttu.

4Keçe mesleğinin son temsilcisi: 40 yıldır el emeği göz nuru keçeler üretiyor

Bizler son temsilcileriyiz. İstiyoruz ki tanıtılsın bilinsin ve gelecek kuşaklara aktarılsın. Şuan mesleği benden başka yapan yok. Severek yapıyorum yapmaya da devam edeceğim.

5Keçe mesleğinin son temsilcisi: 40 yıldır el emeği göz nuru keçeler üretiyor

Emek isteyen bir şey. Burada yapılanların hepsi el emeği göz nuru. Burada sabırla dokuyoruz. Keçe sanatına gereken değerin ve önemin verilmesini istiyorum" ifadesini kullandı.