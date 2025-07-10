Kazı durdu: Mağara girişinde altın gibi parladı! Bilecik'te bulundu

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"Mağarada bulduğumuz uluslararası basında ‘Yıldız Bekçisi' olarak yer alan ‘Kilya' figürü, mermerden, sadece gözleri ve burun kısmı betimlenmiş Ege dünyasına has bir figürdür. Bu kadar doğuda bulunması aslında bunu önemli bir hale getiriyor. Ege dünyasıyla ilişkileri dolayısıyla Kalkolitik dönem başlangıcında yani milattan önce 6 binlerde bu figürü tarihlendiriyoruz. Ege dünyası kökenli, büyük ihtimalle o bölgeden yani Güneybatı Anadolu'dan sahil kesiminden gelen bir grubun yanlarında figürleri de getirerek bir süre Gedikkaya'da konakladığını ortaya koymuş oluyor" dedi.