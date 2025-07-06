Kazı alanına geldiklerinde karşılaştılar: Yüzlerce kiloluk taşı sarıyor!

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Meşe ağacının taşı tuttuğu noktada lahitin üzerinde bezemelerin bulunduğuna dikkat çeken Koçak, "Öyle güzel bir yerinden yakalanmış ki, o bezemeler yağmura maruz kalmadan korunmuş. Sanki doğa, taş ustasının emeğinin altını çiziyor; alıyor ve diyor ki: ‘Birincisin sen, ne güzel yapmışsın.' Doğa adeta bize diyor ki: İnsanlar olarak istediğinizi yapabilirsiniz ama biz böyle tuttuğumuz gibi kaldırırız ayağa. Kültür dediğimiz şeyin nazikçe altını çiziyor. Sizden daha güçlüyüm diyor. Ve gerçekten de öyle" ifadelerini kullandı.