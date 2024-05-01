1 Mayıs 1977 Kazancı Yokuşu olayı nedir? 1 Mayıs 1977'de ne oldu? 1 Mayıs 1977 Taksim olayları…
Her 1 Mayıs’ta olduğu gibi bu yıl da Taksim Kazancı Yokuşu‘nda 1 Mayıs 1977‘de yaşamını yitirenleri andı. Taksim’e çıkış bu yıl da yasaklandı. Bir grup ise Taksim Meydanı’na çıkmakta ısrar edince müdahaleler başladı. Söz konusu yaşananların ardından bu yıl Kazancı Yokuşu’nun neden önemli olduğu sorgulanmaya başlandı. Peki, Kazancı Yokuşu nerede, 1 Mayıs 1977 Kazancı Yokuşu olayı nedir? 1 Mayıs 1977'de ne oldu? 1 Mayıs 1977 Taksim olayları…
• 01 Mayıs 2024 - 13:35 • Son Güncelleme:
• 01 Mayıs 2024 - 13:35 • Son Güncelleme: