1 Mayıs 1977 Kazancı Yokuşu olayı nedir? 1 Mayıs 1977'de ne oldu? 1 Mayıs 1977 Taksim olayları…

1 Mayıs 1977'nin üzerinden tam 47 yıl geçti. Türkiye'de 1 Mayıs İşçi Bayramı, ilk defa 1911 yılında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde bulunan Selanik'te kutlanırken İstanbul'daki ilk kutlama 1912 yılında gerçekleştirildi. 1923 yılında 1 Mayıs'ın yasal olarak İşçi Bayramı ilan edilmesinden bir yıl sonra hükûmet, kutlamaların kitlesel olarak gerçekleştirilmesini yasakladı. 1925 yılında çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu ile de İşçi Bayramı kutlamaları tamamen yasaklandı. Uzun yıllar kutlanamayan 1 Mayıs, ilk defa 1976 yılında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) öncülüğünde yüz bini aşkın kişinin katılımı ile Taksim Meydanı'nda gerçekleştirildi. Peki, 1 Mayıs 1977 Kazancı Yokuşu olayı nedir, 1 Mayıs 1977'de ne oldu? Kazancı Yokuşu nerede?