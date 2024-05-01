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Gündem 1 Mayıs 1977 Kazancı Yokuşu olayı nedir? 1 Mayıs 1977'de ne oldu? 1 Mayıs 1977 Taksim olayları…
Haberler Gündem Haberleri 1 Mayıs 1977 Kazancı Yokuşu olayı nedir? 1 Mayıs 1977'de ne oldu? 1 Mayıs 1977 Taksim olayları…

1 Mayıs 1977 Kazancı Yokuşu olayı nedir? 1 Mayıs 1977'de ne oldu? 1 Mayıs 1977 Taksim olayları…

Her 1 Mayıs’ta olduğu gibi bu yıl da Taksim Kazancı Yokuşu‘nda 1 Mayıs 1977‘de yaşamını yitirenleri andı. Taksim’e çıkış bu yıl da yasaklandı. Bir grup ise Taksim Meydanı’na çıkmakta ısrar edince müdahaleler başladı. Söz konusu yaşananların ardından bu yıl Kazancı Yokuşu’nun neden önemli olduğu sorgulanmaya başlandı. Peki, Kazancı Yokuşu nerede, 1 Mayıs 1977 Kazancı Yokuşu olayı nedir? 1 Mayıs 1977'de ne oldu? 1 Mayıs 1977 Taksim olayları…

• 01 Mayıs 2024 - 13:35 • Son Güncelleme:
• 01 Mayıs 2024 - 13:35 • Son Güncelleme:
1 1 Mayıs 1977 Kazancı Yokuşu olayı nedir 1 Mayıs 1977de ne oldu 1 Mayıs 1977 Taksim olayları…

1 Mayıs 1977'nin üzerinden tam 47 yıl geçti. Türkiye'de 1 Mayıs İşçi Bayramı, ilk defa 1911 yılında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde bulunan Selanik'te kutlanırken İstanbul'daki ilk kutlama 1912 yılında gerçekleştirildi. 1923 yılında 1 Mayıs'ın yasal olarak İşçi Bayramı ilan edilmesinden bir yıl sonra hükûmet, kutlamaların kitlesel olarak gerçekleştirilmesini yasakladı. 1925 yılında çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu ile de İşçi Bayramı kutlamaları tamamen yasaklandı. Uzun yıllar kutlanamayan 1 Mayıs, ilk defa 1976 yılında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) öncülüğünde yüz bini aşkın kişinin katılımı ile Taksim Meydanı'nda gerçekleştirildi. Peki, 1 Mayıs 1977 Kazancı Yokuşu olayı nedir, 1 Mayıs 1977'de ne oldu? Kazancı Yokuşu nerede?

2 Kazancı Yokuşu olayı nedir, 1 Mayıs 1977de ne oldu

Kazancı Yokuşu olayı nedir, 1 Mayıs 1977'de ne oldu?

1 Mayıs 1977 günü Taksim Meydanı'nda kutlanan İşçi Bayramı'nda 34 kişinin hayatını kaybetmesi ve 136 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan olaydır. iddianameye göre 34 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Ölenlerden beşi kurşunla vuruldu. 29'u izdiham sırasında nefes alamadığı için boğularak ya da ezilerek öldü. Yaralılardan da 34'ü de başından ve göğsünden kurşunla vurulmuştu.

3 1 Mayıs 1977 Kazancı Yokuşu olayı nedir 1 Mayıs 1977de ne oldu 1 Mayıs 1977 Taksim olayları…

1977 yılına gelindiğinde ise Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu daha kitlesel bir kutlama için hazırlıklara başladı. Tertip Komitesi ile İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyeti arasında yapılan görüşmeler sonucu iç güvenliği DİSK'in, dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı dış güvenliği ise emniyet güçlerinin sağlaması konusunda anlaştılar. Ulaşım kolaylığı ve merkezî konumu nedeniyle kutlama yerinin Taksim Meydanı olması konusunda da anlaşma sağlandı.

4 1 Mayıs 1977 Kazancı Yokuşu olayı nedir 1 Mayıs 1977de ne oldu 1 Mayıs 1977 Taksim olayları…

Saat 19.00 sularında dönemin DİSK genel başkanı Kemal Türkler konuşmasının sonuna geldiğinde Saraçhane tarafından Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşün sonunda Sular İdaresi arkasına kadar gelen Maocu gruplar kordon oluşturmuş DİSK güvenlik görevlileriyle çatışmaya girerek ateş açmaya başladılar.

5 1 Mayıs 1977 Kazancı Yokuşu olayı nedir 1 Mayıs 1977de ne oldu 1 Mayıs 1977 Taksim olayları…

Bunun ardından tüm Taksim Meydanı'nı saran silah sesleri duyulmaya başlandı. Gerek DİSK gerekse kutlamaya katılan çeşitli kuruluşlardan Sular İdaresi binasının üstünden ve Intercontinental Oteli'nin (bugün The Marmara Oteli) üst katlarından ateş açıldığı iddialarında bulunuldu.

6 1 Mayıs 1977 Kazancı Yokuşu olayı nedir 1 Mayıs 1977de ne oldu 1 Mayıs 1977 Taksim olayları…

Taksim Meydanı'nın dolduran kalabalık panik halinde kaçmaya çalışırken polis de ses bombaları ve panzerlerle kalabalığa müdahale etmeye başladı.

7 1 Mayıs 1977 Kazancı Yokuşu olayı nedir 1 Mayıs 1977de ne oldu 1 Mayıs 1977 Taksim olayları…

Meydandan kaçmak için Kazancı Yokuşu'na yönelen büyük bir kalabalık park edilmiş DİSK üyesi Teknik-İş sendikasına ait bir kamyonun önünde sıkışınca burada birçok kişi ezildi. Sonuç olarak, 28 kişi ezilme ya da boğulma nedeniyle, 5 kişi silahla vurulma nedeniyle, 1 kişi de panzer altında kalarak toplamda 34 kişi yaşamını yitirdi,