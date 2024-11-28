Kayserililerin vazgeçemediği lezzet! 13 saatte pişiyor, şifa dağıtıyor
Kayseri’de kış aylarında vatandaşlar tarafından yoğun talep gören kelle paça, tam 13 saat süren bir pişirme süreciyle sofralara geliyor. Geleneksel yemek, yalnızca lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlığa olan faydalarıyla da biliniyor. Kelle paça, soğuk havalarda vücuda enerji verirken, aynı zamanda vücut direncini artırarak şifa dağıtıyor. Kayseri'nin soğuk kış günlerinde iç ısıtan bu eşsiz lezzet, özellikle soğuk algınlıklarına karşı güçlü bir koruma sağlıyor. Şehrin köklü mutfağının bir parçası olan kelle paça, Kayserililerin sağlıklı bir kış geçirmelerine yardımcı oluyor.
İHA
• 28 Kasım 2024 - 13:00 • Son Güncelleme:
İHA
• 28 Kasım 2024 - 13:00 • Son Güncelleme: