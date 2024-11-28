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GündemKayserililerin vazgeçemediği lezzet! 13 saatte pişiyor, şifa dağıtıyor
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Kayserililerin vazgeçemediği lezzet! 13 saatte pişiyor, şifa dağıtıyor

Kayseri’de kış aylarında vatandaşlar tarafından yoğun talep gören kelle paça, tam 13 saat süren bir pişirme süreciyle sofralara geliyor. Geleneksel yemek, yalnızca lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlığa olan faydalarıyla da biliniyor. Kelle paça, soğuk havalarda vücuda enerji verirken, aynı zamanda vücut direncini artırarak şifa dağıtıyor. Kayseri'nin soğuk kış günlerinde iç ısıtan bu eşsiz lezzet, özellikle soğuk algınlıklarına karşı güçlü bir koruma sağlıyor. Şehrin köklü mutfağının bir parçası olan kelle paça, Kayserililerin sağlıklı bir kış geçirmelerine yardımcı oluyor.

İHA
• 28 Kasım 2024 - 13:00 • Son Güncelleme:
İHA
• 28 Kasım 2024 - 13:00 • Son Güncelleme:
1Kayserililerin vazgeçemediği lezzet 13 saatte pişiyor, şifa dağıtıyor

Kış aylarının gelmesiyle kelleye ve paça çorbasına olan ilgi arttı. Doğal ilik özünden yapılan suyuyla vatandaşlara şifa dağıtan paça çorbası, direnci artırarak, soğuktan koruyor.

2Kayserililerin vazgeçemediği lezzet 13 saatte pişiyor, şifa dağıtıyor

13 saat fırında kalan ve uzun uğraşlar sonucu kısık ateşte pişen vitamin deposu kelle de kış aylarının olmazsa olmazlarından olurken, vatandaşlarca çokça tercih ediliyor.

3Kayserililerin vazgeçemediği lezzet 13 saatte pişiyor, şifa dağıtıyor

Kelle paçanın ağır bir yemek olduğu için kışın çokça tercih edildiğini dile getiren kelle paça ustası Mustafa Hattat, “Kellelerimizi, kara kazanımızın içerisine atıyoruz. O sabaha kadar fırında pişiyor.

4Kayserililerin vazgeçemediği lezzet 13 saatte pişiyor, şifa dağıtıyor

Yaklaşık 12-13 saat kadar pişiyor. Kelleyi sipariş üzerine burada kırıyorum. Daha sonra müşterimize sunuyoruz. Ağır bir yemek olduğu için kışın daha çok tercih ediliyor. Şifa kaynağı bir yemek.

5Kayserililerin vazgeçemediği lezzet 13 saatte pişiyor, şifa dağıtıyor

Baştan aşağı şifa kaynağı. Her türlü hastalığa çözüm. Asıl maharet çorbanın suyunda. Çünkü suyunu ilik özünden yapıyoruz. Asıl vitamin de oradan geliyor.

6Kayserililerin vazgeçemediği lezzet 13 saatte pişiyor, şifa dağıtıyor

Etinde kendine özgü ayrı bir vitamini var ama suyu her derde şifa. Yarım kelleyi 190 TL'den, tam kelleyi 380 TL'den ve kelle paça çorbasını da 170 TL'den satışa sunuyoruz” şeklinde konuştu.