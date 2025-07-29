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Kayserililer yoğurt yaparken kullanıyor! Başvuru yapıldı, artık dünya tanıyacak

29.07.2025 - 11:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)

Mimar Sinan'ın memleketi Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'nde, yöreye özgü dorak taşı kültürü, 20 yıllık taş ustası Dursun Güven sayesinde yaşatılıyor. Yazın yoğurdu serin tutup lezzet katan, kışın ise yemeklerde kullanılan bu özel taşın, aynı zamanda eski dönemlerde buzdolabı görevi gördüğü biliniyor.

1Kayserililer yoğurt yaparken kullanıyor! Başvuru yapıldı, artık dünya tanıyacak

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Koramaz Vadisi'nde yer alan, aynı zamanda Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü yer olarak bilinen Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde çıkarılarak yöreye özgü olan yoğurdun süzülerek muhafaza edilmesini sağlayan dorak taşı, yaz aylarında yoğurdu serin tutup, lezzet katması ile yöre halkı tarafından yaygın olarak kullanılıyor.

2Kayserililer yoğurt yaparken kullanıyor! Başvuru yapıldı, artık dünya tanıyacak

Dorak taşı, yoğurda farklı aroma katmasıyla biliniyor. Bölgede yaşayan taş ustası Dursun Güven, dorak taşına yıllardır şekil veriyor. Güven, dorak taşının patentini almak için çalışma yürütüyor.

3Kayserililer yoğurt yaparken kullanıyor! Başvuru yapıldı, artık dünya tanıyacak

20 yıllık taş ustası olduğunu belirten Dursun Güven, “Dorak taşını ham hali ile taş ocaklarında kesip getiriyoruz. Pergelle çizip, taşın içini boşaltılıyoruz. Sonra taşı tertemiz yıkayıp, ekşiyen yoğurdumuzu peynir kıvamında yemek için dökeceğiz.

4Kayserililer yoğurt yaparken kullanıyor! Başvuru yapıldı, artık dünya tanıyacak

Daha önceleri bu taşı su arıtma cihazı olarak da kullanırlarmış. Yoğurdu yaptıktan sonra kaba döküp, tuzluyorsunuz, ardından da tekrar tuzlayıp yoğurt ekliyorsunuz. Taşın gözenekli yapısından dolayı dorak yoğurdun suyunu atıyor ve susuz kalıyor.

5Kayserililer yoğurt yaparken kullanıyor! Başvuru yapıldı, artık dünya tanıyacak

Yazın serin tutar. Kışın da yemekler için kullanılırdı. Dorak taşına yoğurdu koyduktan sonra yağı alınır, yoğurdu da tarhana yapılırdı. Eski dönemlerde buzdolabı olarak kullanılan bir taş. Bu işe babamın yanında çıraklık yaparak, toprak atarak başladım. O da dedemden öğrenmiş.

6Kayserililer yoğurt yaparken kullanıyor! Başvuru yapıldı, artık dünya tanıyacak

Bu işi 20 yıldır yapıyorum. Sürekliliği olan bir iş değil. Bu işin bize kazanç getirdiğini söyleyemem. Taşın patentini almak için de çalışma yapıyoruz.

7Kayserililer yoğurt yaparken kullanıyor! Başvuru yapıldı, artık dünya tanıyacak

Bu kültürümüzün yaşatılmasını da istiyoruz. Patent süreci uzun ve maliyetli olduğu için destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.