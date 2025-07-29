Kayserililer yoğurt yaparken kullanıyor! Başvuru yapıldı, artık dünya tanıyacak

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Yazın serin tutar. Kışın da yemekler için kullanılırdı. Dorak taşına yoğurdu koyduktan sonra yağı alınır, yoğurdu da tarhana yapılırdı. Eski dönemlerde buzdolabı olarak kullanılan bir taş. Bu işe babamın yanında çıraklık yaparak, toprak atarak başladım. O da dedemden öğrenmiş.