Kayserili kadınlar gurbetçi geleneğini tersine çevirdi

"Kadının gücüne çok inanıyorum"

Ayşe Nur Türkel ise Almanya'dan 6 haftalığına memleketine geldiğini, kadın kooperatifiyle nişan merasimi için ikramlık malzeme yapan yer araştırırken tanıştığını belirtti.Üretilen çikolataların tadına baktığını ve çok beğendini dile getiren Türkel, şöyle devam etti:"Almancı olarak bizden hep çikolata isterler izne gelirken hatta koli koli getiririz. Ama buradaki çikolataların tadına baktım, fındıklı olan çok güzel, genelde bizden de fındıklı olandan isterler. Çikolatayı artık buradan götürmeyi düşünüyoruz. Hatta oradan getirmenin de gereksiz olduğunu düşünüyorum. Orada olmayan ilk defa burada tadına baktığım çikolatalar vardı. Özellikle portakallı olanı çok beğendim. Kadının gücüne çok inanıyorum, burada da kadınlar kooperatifle çok iyi işler çıkarmışlar. Annem babam burada doğup büyüdükleri için buradaki çikolataların tadını arıyorlar hem onlara hem de komşularımıza götüreceğim."