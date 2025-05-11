Kayserili fedakar anne, ömrünün yarısını engelli kızına bakmakla geçirdi! 'Başka kimsemiz yok, bir Tuğba'mız var bizim!
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Mamak (59), doğuştan yüzde 70 zihinsel engeli nedeniyle konuşamayan kızı Tuğba Mamak'a (30) bakıyor. Fatma Mamak, "3 yaşına kadar, yürüyemedi. Doktora götürdük, ‘Beyninde zihinsel engeli var, küçük bir leke ameliyatlık bir durumu yok, ileride konuşabilir’ dediler. Kulağı duyuyor ama konuşamıyor. Başka kimsemiz yok, bir Tuğba'mız var bizim. Tarlaya da bahçeye de alışverişe de beraber gidiyoruz" dedi.
Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR, (Kayseri), (DHA)-
• 11 Mayıs 2025 - 12:05 • Son Güncelleme:
Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR, (Kayseri), (DHA)-
• 11 Mayıs 2025 - 12:05 • Son Güncelleme: