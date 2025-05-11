Kayserili fedakar anne, ömrünün yarısını engelli kızına bakmakla geçirdi! 'Başka kimsemiz yok, bir Tuğba'mız var bizim!

Sadece çaydanlığı gösterir. Çay içmek istediğinde, çay demle diye gösterir. O annesini gülü, bir tanesi. Fazla kızınca üzülüyor. Ben de ağlıyorum o da ağlıyor. Başka kimsemiz yok, bir Tuğba'mız var bizim. Tarlaya da bahçeye de alışverişe de beraber gidiyoruz" ifadelerini kullandı.