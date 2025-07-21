Kayserili astsubay emekli oldu ata mirasına sahip çıktı! Apartmanların arasında köy hayatı yaşıyor

5

Burası da babadan kalma bir yer. Etrafımız hep bina ama bizim burada geçmişimiz ve toprağa olan özlemimiz var. Bu nedenle burayı korumaya çalışıyoruz. Burada hobilerimizi gerçekleştiriyoruz, köpeğimize bakıyoruz, tavuk besliyoruz, çapa yapıyoruz, ağaçlardan meyve topluyoruz, buğday ekiyoruz. Bu şekilde zamanımızı geçiriyoruz."