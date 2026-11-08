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Kayseri'de kış resmen başladı: Yılın ilk karı kente düştü!

08.11.2026 - 07:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Kayseri'ye yılın ilk karı yağdı.

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1Kayseri'de kış resmen başladı: Yılın ilk karı kente düştü!

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Kayseri'ye mevsimin ilk karı yağdı. Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı kent merkezinde de hafif de olsa etkisini gösterdi.

2Kayseri'de kış resmen başladı: Yılın ilk karı kente düştü!

Kent merkezine kısa süreli yağan kar bir süre sonra etkisini yitirdi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinde Kayseri ve Sivas çevreleri ile Nevşehir ve Yozgat'ın doğu kesimlerinin aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

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Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor" denilmişti.

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