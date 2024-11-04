Kayseri'de kadın okçular erkeklere meydan okuyor
Kayseri'de 20 kadından oluşan atlı okçuluk takımı, erkeklerin egemen olduğu spor dalında ön yargıları yıkıp, başarılar elde ediyor. Cengaver Atlı Okçuluk Spor Kulübü'nün bünyesinde kurulan kadın takımının sporculardan 2'si, bu yıl düzenlenen Türkiye şampiyonasında finale kalarak kadının yeteneğini herkese gösterdi.
Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
• 04 Kasım 2024 - 12:17 • Son Güncelleme:
Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
• 04 Kasım 2024 - 12:17 • Son Güncelleme: