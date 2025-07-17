Kayseri'de ev hanımıydı Ürgüp'e taşındı turizmci oldu! Önce restoran sonra otel açtı
Kaynak : İHA
Kayseri'de yaşayan ev hanımı Ayşe Bursalı evde boş boş oturduğunu düşündüğü bir anda harekete geçerek girişimci oldu. Açtığı restoranla yerli ve yabancı turistleri yöresel yemekleriyle mutlu edip para kazanmaya başladıktan sonra gözünü yükseklere dikti. İşte Ayşe Bursalı'nın başarıyla dolu hikayesi...
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde ev hanımlığı yaparken girişimci olmaya karar veren bir vatandaş, turizm işinde hedeflerine doğru yol alıyor. Tomarza'dan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine giden Bursalı, ilk olarak restoran işine girerek hayallerine ilk adımını attı. Daha sonra işlerini büyüten Bursalı, otel işine de girerek girişimcilik hedeflerine doğru emin adımlarla yol almaya devam etti.
Gerek ülkemizin gerekse dünyanın dört bir yanından gelen binlerce turistleri iş yerimizde ağırlayarak misafir ettik. Her geçen gün müşteri portföyümüz artığı için turizm otel işine girmeye de karar verdik. Restoran iş yerimizin hemen yanında bulunan oteli kiraladım. Tadilat işlemlerinin tamamlanması ile Tomarzamız'a gelerek ilçe esnafımızdan tüm alışverişimizi yaparak otelimize getirdik.
Tomarzalı esnaf bizlere çok güzel indirimler yaptılar ve sattıkları ürünleri ise otelimize kadar getirdiler. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Otelimize ise müşteri kabul etmeye başladık. İnşallah çok kısa zamanda resmi bir açılış yapmayı da planlıyoruz.
Ailemin bana destekleri olmasa ben bu sektörde bu kadar yol almazdım. Hep birlikte omuz omuza vererek hem çocuklarımı okuttum hem de iş yerimizi büyüttük. Ticarete girişimiz inşallah diğer ev hanımlarına örnek olur. Üreterek ve mücadele ederek ev ekonomisine katkı sağlayabilirler" dedi.