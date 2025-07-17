Kayseri'de ev hanımıydı Ürgüp'e taşındı turizmci oldu! Önce restoran sonra otel açtı

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Ailemin bana destekleri olmasa ben bu sektörde bu kadar yol almazdım. Hep birlikte omuz omuza vererek hem çocuklarımı okuttum hem de iş yerimizi büyüttük. Ticarete girişimiz inşallah diğer ev hanımlarına örnek olur. Üreterek ve mücadele ederek ev ekonomisine katkı sağlayabilirler" dedi.