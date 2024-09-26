Kayseri'de Erken Tunç Çağı'na tarihlenen sarayda 20'ye yakın oda ortaya çıkarıldı
Kayseri'de 6 bin yıllık Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri'nde 4 bin 200 yıl önce çıkan yangında yok olan Erken Tunç Çağı'na tarihlenen sarayın 20'ye yakın odası ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Hemen hemen hepsi az, orta ya da şiddetli bir şekilde yangına maruz kalmış ve aslına bakarsanız maruz kaldıktan sonra bu yapılar terk edilmiş. Fakat anladığımız kadarıyla daha sonra tekrar kullanılmış. Bu kalın duvarlı yapıların üstüne daha ince duvarlı başka yapılar eklenerek, belki depo niteliğinde tekrar kullanılmaya devam etmiş" dedi.
Olcay DÜZGÜN-Samet Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
• 26 Eylül 2024 - 17:37 • Son Güncelleme:
Olcay DÜZGÜN-Samet Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
• 26 Eylül 2024 - 17:37 • Son Güncelleme: