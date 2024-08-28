Kayıp Narin'i arama çalışmaları devam ediyor: Komutan açıkladı: Sonuca çok yakınız
Diyarbakır Bağlar’da 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin günlerdir aranıyor. Baba Arif Güran, “Bir haftadır Türkiye’nin dört bir yanından destek mesajları alıyorum. Narin için Diyarbakır’a gelmek istediklerini söyleyen onlarca kişi var. Bunların yanı sıra onlarca vicdansız da arayıp dalga geçip gülüyorlar. Çocuk sesi atan bile oldu” dedi. Öte yandan Kayıp Narin için Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'dan bir son dakika açıklaması geldi.
• 28 Ağustos 2024 - 08:33 • Son Güncelleme:
• 28 Ağustos 2024 - 08:33 • Son Güncelleme: