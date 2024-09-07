Kayıp Narin'i arama çalışmaları 18'inci gününde; ihbar sonrası gölet yine arandı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 18'inci güne girdi. İhbar sonrası mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki gölette tekrar arama yapıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin, iz takip köpekleri ve yer altı görüntüleme cihazı ile yaptığı aramalarda, Narin'e ait herhangi bir iz bulunamadı.
• 07 Eylül 2024 - 18:40 • Son Güncelleme:
• 07 Eylül 2024 - 18:40 • Son Güncelleme: