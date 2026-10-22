Kayak merkezinin ortasında bambaşka bir hayat: Kışın sadece 20 kişi kalıyor

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Kom sakinlerinden 61 yaşındaki 6 çocuk sahibi Kasım Seylan, "Palandöken Beri Piri Komu'nda ikamet etmekteyim. Genellikle hayvancılıkla uğraşıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yazın zaten ulaşımımız çok rahat. Kışın da tabii ki kayak pistlerinden dolayı yolumuz kapalı olur ama teleferiklerle çıkarız. Artı olarak bir sıkıntımız oldu mu hemen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibinden telefon açıp onlardan destek alıyoruz. Bazen de arabamız oldu mu yukarıdaki otelin orada park edip yürüyoruz. Bizim kom kışın daha güzel. Burası turizm bölgesi çok memnunuz. Yani yerimizde bir sıkıntı yok. Beri Piri komunda yaşamaktan çok memnunuz. Şu anda komda 10 hane falan var. Kışın oldu mu tabii çocuklar falan okula gidiyor, yine bir 4-5 hane kalıyoruz. Kışın 20 kişi kalıyor. Yazın hayvanımız çok olur da şimdi tabii kışın biraz azaltıyoruz çünkü besleme imkânlarından biraz kış da uzun olduğu için biraz azaltıyoruz" ifadelerini kullandı.