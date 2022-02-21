• 21 Şubat 2022 - 16:51 • Son Güncelleme:
Katie Price son hali için dudak uçuklatan bir rakam ödedi!
Estetik operasyonlar için sık sık Türkiye'ye ziyarete gelen İngiliz şarkıcı ve manken Katie Price'ın, son görüntüsüne sahip olabilmek için 10 bin sterlin (190 bin TL) ödediği ileri sürüldü. Price, ameliyat sonrası son halini ilk kez nişanlısı Carl Wood'un doğum gününde gözler önüne serdi.
• 21 Şubat 2022 - 16:51 • Son Güncelleme:
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Bir dizi estetik operasyon geçirmek için sık sık Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü yıldız Katie Price, bu kez Belçika'da geçirdiği son ameliyatı için kesenin ağzını açtı.
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NİŞANLISININ DOĞUM GÜNÜNDE ORTAYA ÇIKTI
Yıllar önce 'Jordan' adıyla da anılan Katie Price, estetik operasyon sonrası ortaya çıkan görüntüsünü ise nişanlısı Carl Wood'un doğum gününü kutladığı gecede kamera karşısına geçti.
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"ÇOCUKLARINI DÜŞÜN!"
Hayler, eski eşine, "Bazen de çocuklarını düşünmen gerekir!" diye seslenmişti. Son dönemde estetik operasyonların, kadınlar için de erkekler için de çok sıradan bir durum haline geldiğini söyleyen Kieran Hayler, "Düzenli olarak botoks yaptıran erkekler tanıyorum. Ama ben yaptırmıyorum" diye konuşmuştu.