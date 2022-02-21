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MagazinKatie Price son hali için dudak uçuklatan bir rakam ödedi!
HaberlerMagazin Haberleri Katie Price son hali için dudak uçuklatan bir rakam ödedi!
• 21 Şubat 2022 - 16:51 • Son Güncelleme:

Katie Price son hali için dudak uçuklatan bir rakam ödedi!

Estetik operasyonlar için sık sık Türkiye'ye ziyarete gelen İngiliz şarkıcı ve manken Katie Price'ın, son görüntüsüne sahip olabilmek için 10 bin sterlin (190 bin TL) ödediği ileri sürüldü. Price, ameliyat sonrası son halini ilk kez nişanlısı Carl Wood'un doğum gününde gözler önüne serdi.

• 21 Şubat 2022 - 16:51 • Son Güncelleme:
1Katie Price son hali için dudak uçuklatan bir rakam ödedi
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Bir dizi estetik operasyon geçirmek için sık sık Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü yıldız Katie Price, bu kez Belçika'da geçirdiği son ameliyatı için kesenin ağzını açtı.

2Katie Price son hali için dudak uçuklatan bir rakam ödedi

Yüzünü kaldıran, kaşlarını yaptıran ve dudaklarının boyutunu küçülttüren Price'ın, son yaptırdığı bu işlemler için 10 bin sterlin (190 bin TL) harcadığı ileri sürüldü.

3NİŞANLISININ DOĞUM GÜNÜNDE ORTAYA ÇIKTI

NİŞANLISININ DOĞUM GÜNÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Yıllar önce 'Jordan' adıyla da anılan Katie Price, estetik operasyon sonrası ortaya çıkan görüntüsünü ise nişanlısı Carl Wood'un doğum gününü kutladığı gecede kamera karşısına geçti.

4Katie Price son hali için dudak uçuklatan bir rakam ödedi

Bir süredir mali krizde olduğu ileri sürülen Katie Price'ın bu estetik uygulamalar için nereden para bulduğu da merak konusu oldu. İngiliz basınına yansıyan iddialara göre; Price, bu son operasyonlarını kamera karşısına geçtiği 'Mucky Mansion' adlı reality şov sayesinde ödedi.

5Katie Price son hali için dudak uçuklatan bir rakam ödedi

Katie Price'a yakın bir kaynak, yıldızın bu kez genellikle tercih ettiğinin aksine bütün bedenine uygulama yaptırmadığını, sadece yüzünü olabilecek en iyi haline getirmeye çalıştığını anlattı.

6ESKİ EŞTEN UYARI

ESKİ EŞTEN UYARI

Geçtiğimiz aylarda İngiliz yıldızın eski eşi striptizci Kieran Hayler, Katie Price'a bazı uyarılarda bulunmuştu. Price'ın 2013'te evlendiği ve boşanma süreci 2021'de sona eren Hayler, eski eşinin estetik bağımlılığına bir son vermesi gerektiğini savunmuştu.

7Katie Price son hali için dudak uçuklatan bir rakam ödedi

Katie Price ile birlikteliğinden 7 yaşında Jett, 6 yaşında Bunny adında iki çocuğu bulunan striptizci Kieran Hayler, ABD basınına verdiği demeçte, o estetik operasyonlardan sonra annelerini iyileşme sürecinde görmenin, çocukları için zor olduğunu söylemişti.

8ÇOCUKLARINI DÜŞÜN

"ÇOCUKLARINI DÜŞÜN!"

Hayler, eski eşine, "Bazen de çocuklarını düşünmen gerekir!" diye seslenmişti. Son dönemde estetik operasyonların, kadınlar için de erkekler için de çok sıradan bir durum haline geldiğini söyleyen Kieran Hayler, "Düzenli olarak botoks yaptıran erkekler tanıyorum. Ama ben yaptırmıyorum" diye konuşmuştu.

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